YÖK Başkanı Özvar, ETÜ Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

YÖK Başkanı Özvar, ETÜ Öğrencileriyle Buluştu

YÖK Başkanı Özvar, ETÜ Öğrencileriyle Buluştu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ETÜ'de öğrencilere hitap etti, eğitim gelişimini anlattı.

07.03.2025 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) düzenlenen söyleşi programında öğrencilere hitap etti.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Bölge Üniversiteleri Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Erzurum'da bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, koordinasyon toplantının ardından ETÜ'lü öğrencilerle söyleşi programında bir araya geldi.

Merkezi Kütüphane Etkinlik Alanında düzenlenen programa YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın yanı sıra YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, YÖK Yürütme kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Bölge üniversiteleri Rektörleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda konuşan YÖK Başkanı Özvar, ETÜ'lü öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek: "ETÜ'ye ikinci ziyaretimizi gerçekleştirdik. İlk ziyaretimizin ardından geçen sürede üniversitemizin ciddi bir mesafe kat ettiğini yapmış olduğumuz görüşmelerde müşahede etme fırsatımız oldu. Kısa bir süreliğine de olsa sizlerle yüz yüze bir araya gelmek benim açımdan büyük bir kıvanç vesilesi. Ben üniversiteli öğrencilerimize müstakbel meslektaşım şeklinde hitap etmeyi tercih ediyorum. Gerçekten de öyle görüyorum. Karşımda on veya yirmi sene sonrasında kendi bulunduğumuz konumlarda görev yapacak arkadaşlarımızı görüyorum. Bu bizler açısından hem bir beklenti hem de bir güvence oluşturuyor. Bu bakımdan sizlerle bir arada olmak hepimiz için eşsiz bir fırsattır" dedi. Konuşmasının devamında YÖK'ün eğitim öğretim faaliyetlerini geliştirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalardan bahseden YÖK Başkanı Özvar, konuşmasını öğrencilere tavsiyelerde bulunarak sonlandırdı.

Özvar'ın öğrencilerle bir süre sohbet etmesiyle devam eden program gençlerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Erol Özvar, Etkinlik, erzurum, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel YÖK Başkanı Özvar, ETÜ Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 00:45:25. #7.12#
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar, ETÜ Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.