YÖK Başkanı Özvar, ETÜ Öğrencileriyle Buluştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) düzenlenen söyleşi programında öğrencilere hitap etti.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Bölge Üniversiteleri Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Erzurum'da bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, koordinasyon toplantının ardından ETÜ'lü öğrencilerle söyleşi programında bir araya geldi.

Merkezi Kütüphane Etkinlik Alanında düzenlenen programa YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın yanı sıra YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, YÖK Yürütme kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Bölge üniversiteleri Rektörleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda konuşan YÖK Başkanı Özvar, ETÜ'lü öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek: "ETÜ'ye ikinci ziyaretimizi gerçekleştirdik. İlk ziyaretimizin ardından geçen sürede üniversitemizin ciddi bir mesafe kat ettiğini yapmış olduğumuz görüşmelerde müşahede etme fırsatımız oldu. Kısa bir süreliğine de olsa sizlerle yüz yüze bir araya gelmek benim açımdan büyük bir kıvanç vesilesi. Ben üniversiteli öğrencilerimize müstakbel meslektaşım şeklinde hitap etmeyi tercih ediyorum. Gerçekten de öyle görüyorum. Karşımda on veya yirmi sene sonrasında kendi bulunduğumuz konumlarda görev yapacak arkadaşlarımızı görüyorum. Bu bizler açısından hem bir beklenti hem de bir güvence oluşturuyor. Bu bakımdan sizlerle bir arada olmak hepimiz için eşsiz bir fırsattır" dedi. Konuşmasının devamında YÖK'ün eğitim öğretim faaliyetlerini geliştirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalardan bahseden YÖK Başkanı Özvar, konuşmasını öğrencilere tavsiyelerde bulunarak sonlandırdı.

Özvar'ın öğrencilerle bir süre sohbet etmesiyle devam eden program gençlerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM