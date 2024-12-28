Yol Verme Tartışması Silahlı Sona Erdi

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(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen yol verme tartışmasında tabancayla havaya ve tartıştığı kişilere ateş açan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Alsancak 1471 ve 1456 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde yol verme tartışması yüzünden kavga çıktı. Olayda tabancasına davranan şahıs ilk önce havaya daha sonrada tartıştığı kişilere doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki kameralara inceleyen polis ekipleri kısa süre içerisinde olayı gerçekleştiren A.C.V., (22) ve A.G. (22) olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüphelileri suç aletiyle birlikte saklandıkları yerde yakaladı.

Öte yandan, olay anında sokakta çocukların ve kadınların olduğu görülürken, o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.