Yoncalı'daki tarihi caminin bakımsızlığı vatandaşları üzüyor - Son Dakika
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Yoncalı'daki tarihi caminin bakımsızlığı vatandaşları üzüyor

Yoncalı\'daki tarihi caminin bakımsızlığı vatandaşları üzüyor

Kütahya'nın termal bölgesi Yoncalı'daki tarihi Alaaddin Keykubat Camii'nin duvar ve tavanlarının harap görüntüsü ve bakımsızlığı, vatandaşların tepkisine neden oluyor. 1233 yılında Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan caminin daha bakımlı olmasını arzu eden vatandaşlar, yetkililerden duyarlılık göstermelerini istiyor.

02.06.2024 20:33
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Kütahya'nın termal bölgesi Yoncalı'daki tarihi Alaaddin Keykubat Camii'nin bakımsızlığı görenleri hem hayrete düşürüyor, hem de kızdırıyor. Caminin duvar ve tavanlarının büyük bir bölümünün harap görüntüsü ve bakımsızlığı vatandaşları üzüyor.

1233 yılında Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan ve Kütahya'nın en eski camilerinden birisi olan Yoncalı Alaaddin Keykubat Caminin bakımsız hali vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü mülkiyetindeki caminin daha bakımlı olmasını arzu eden vatandaşlar, yetkililerden duyarlılık göstermelerini istediler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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