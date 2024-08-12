Yoncalı Barajı Sulama Tünelinde Çalışmalar Durdu

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(MALATYA) - CHP Malatya Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hurşit Kuşçu,Malatya'nın Arguvan ilçesinde Yoncalı Barajı'nın sulama tünelinde çalışmaların durduğunu ileri sürdü.

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hurşit Kuşçu, temelden 98 metre yüksekliğinde, 114 milyon metreküp su biriktirme hacminde olan Yoncalı Barajı'nın su tutma aşamasına geldiğini söyleyerek, barajın Arguvan tarımı için elzem olduğunu belirtti.

Yoncalı İsale Tüneli'nin toplam 9 bin 62 metre uzunluğunda olduğunu, bitirilmesi için yaklaşık 700 metrenin kaldığını ifade eden Kuşçu, yüklenici firma ortaklarının anlaşmazlık yaşadığını bu nedenle 2,5 aydır işin durdurulduğunu iddia etti.

Kuşçu, yüklenici firmaya Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından uyarı yapıldığını ve DSİ'nin olumlu yanıt alamadığını da ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Yoncalı İsale Tüneli yüklenicisi olan Açılım inşaat firmasının ortaklar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır İsale tünelinde çalışmalar durmuştur. DSİ tarafından ilgili firmaya ihtarname çekilmiş ancak olumlu bir sonuç hala çıkmamıştır. Yoncalı Sulaması 2024 yılında ihale edildi, çalışmalar devam ediyor. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarladaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede; tarımsal istihdama katkı sağlanacak ve yapılacak sulu tarım ile 174 bin 650 dekar tarım arazisinin sulanmasıyla birlikte 2024 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 698 Milyon TL gelir artışı ayrıca 17 bin 409 kişiye tarımsal istihdam sağlaması hedefleniyor."

Sulamadan, Akören, Alhasuşağı, Armutlu, Asmaca, Aşağısülmenli, Bozan, Çavuş, Çevreli, Ermişli, Eymir, Gökağaç, Gümüşlü, Güngören, İsaköy, Karahöyük, Kızık, Kömürlük, Kuyudere, Morhamam, Tarlacık, Tatkınık, Yeniköy, Yukarısürmenli mahalleleri yararlanacak.