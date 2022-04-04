Yoncalı'da beton yol imalatı tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yoncalı'da beton yol imalatı tamamlandı

04.04.2022 10:57
Yoncalı'da beton yol imalatı tamamlandı

Termal turizm alanında Türkiye'nin önemli merkezlerinden birisi olan Yoncalı'da başlatılan beton yol imalatı tamamlandı.

Termal turizm alanında Türkiye'nin önemli merkezlerinden birisi olan Yoncalı'da başlatılan beton yol imalatı tamamlandı. Toplam 2 bin 929 metre uzunluğundaki beton yol, çevreyolu ile Yoncalı Mahallesi Kütahya Caddesi arası, fizik tedavi hastanesi, oteller bölgesi ve bağlantı yollarını kapsıyor.

Yoncalı'nın, termal turizmden yeterli payı alması adına alt yapı ve üst yapı çalışmaları planlanan ve imalatına başlanılan yol çalışmaları, futbol sahaları ve diğer donatılar hızla tamamlanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2021 yılı sonuna doğru başlanılan beton yol imalatı mart ayı sonu ile tamamlandı.

İki etap halinde yapımı başlayan beton yol, ilk olarak çevre yolu- yeni fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi arasındaki 1200 metrelik yolda tamamlandı. İkinci etap olarak ise, Yoncalı Mahallesi Kütahya Caddesi ile çevre yolu bağlantısı olan 1729 metrelik yol tamamlandı. Yapılan çalışmalarla birlikte toplam 2929 metrelik beton yolun imalatında, 7 bin 843 ton beton serimi yapıldı.

Yapımı biten beton yol ile birlikte çevre yolundan Yoncalı'ya ve oteller bölgesine ulaşım konforu artırıldı. - KÜTAHYA

Yoncalı'da beton yol imalatı tamamlandı
Yoncalı'da beton yol imalatı tamamlandı
Yoncalı'da beton yol imalatı tamamlandı
Yoncalı'da beton yol imalatı tamamlandı

YORUMLAR
500
Kütahya'nın İshak Seydi Mahallesi'ne beton yol Kütahya'nın İshak Seydi Mahallesi'ne beton yol

Kütahya, Yoncalı, Turizm, Termal, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yoncalı'da beton yol imalatı tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
11:15 Hollanda Milli Takımını yıkan haber! Geceleri takımından gizli hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi
11:12 Ümit Özdağ'ın tepki gösterdiği "Arapça yazılarla" ilgili Kocaeli Büyükşehir'den açıklama geldi
11:12 Şarkıcı Nez kıyafetinin azizliğine uğradı! Sahnede iç çamaşırı gözüktü
11:08 Saadet Partisi ile AK Parti arasında "Erbakan yaşasaydı" polemiği sürüyor: Sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı!
11:04 4 Mart'ta gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:57 20 gündür elektrikleri kesik olan Suruçlular isyan etti: Çamaşırı elimizde yıkayıp, suyu tulumbayla çekiyoruz
10:51 Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası kızağa çekiliyor
10:38 Nisan ayı kira artış oranı belli oldu: Yüzde 29,88
10:37 Türk Polis Teşkilatı, 177. yılını özel hazırlanan tanıtım filmiyle kutladı
10:28 Rusya sivil katliam iddialarını "Ukraynalı radikallerin iğrenç provokasyonu" olarak niteledi, BM'yi acil toplantıya çağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 11:21:48. #1.11#
SON DAKİKA: Yoncalı'da beton yol imalatı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement