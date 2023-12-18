- Yöre kültürünü evinde sergiliyor

RİZE - Rize'de geçmişte kullanılan kültürel tüm araç ve gereçleri toplayan Kemal Yakıcı evinde sergileyerek meraklılarına tarihi anlar yaşatıyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı Köyü Konaktepe mahallesi Yakıcı caddesinde ikamet eden Kemal Yakıcı isimli vatandaş, geçmiş dönemlerde kullanılan odun yapmakta, inşaat işlerinde kullanılan, gaz lambasından, hayatı kolaylaştıran el aletlerine kadar bir çok araç ve gereci evinin kapısında sergiliyor. Aldığı eşyaların üzerine kimden aldığının ismini de yazan Yakıcı insanların hatıralarını evinin kapısında yaşatıyor. Ziyarete gelen gençlere de bilgiler veren Yakıcı, hangi aletin nerelerde kullanıldığı detaylıca anlatıyor.

Geçmişte kullanılan araç ve gereçleri evinin kapısında sergileyen Kemal Yakıcı "Eskiden dedelerimizin, ninelerimizin ne kullandıklarını gençler görsün diye böyle bir şey yaptım. Dedelerimiz odunu bunlarla biçerdi, eski evleri yapmak için bu malzemeleri kullanırlardı. Hepsi eski. Eskilerimizin kullandığı her şeyi kapımda sergiliyorum. Herkes de elindeki eski ürünleri bana verebilirler. Bende isimlerini yazarak, onlara ait olduğunu belirtecek şekilde sergilerim" dedi.