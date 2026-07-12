Yorgancılık Tehlikede: Destek Bekliyoruz - Son Dakika
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Yorgancılık Tehlikede: Destek Bekliyoruz

Yorgancılık Tehlikede: Destek Bekliyoruz
12.07.2026 13:12
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Kilis'te yorgancılık mesleği azalıyor, Cuma Yıldız devlet desteği talep ediyor.

Kilis'te 45 yılı aşkın süredir yorgancılık yapan Cuma Yıldız, mesleğe ilginin her geçen gün azaldığını belirterek, yorgancılığın yeniden ayağa kaldırılması için destek beklediklerini söyledi.

Küçük yaşlarda başladığı yorgancılık mesleğinde bugüne kadar yaklaşık 25 çırak yetiştiren Cuma Yıldız, son yıllarda mesleği öğrenmek isteyen kimsenin kalmadığını ifade etti. Yorgancılığın geçmişte Kilis'in önemli meslekleri arasında yer aldığını belirten Yıldız, mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi.

"Eskiden yorgancı denildiği zaman Kilis akla gelirdi" diyen Yıldız, "45 yılı aşkın süredir bu mesleğin içerisindeyim. Bugüne kadar yaklaşık 25 çırak yetiştirdim. Eskiden çıraklarımız vardı ancak şimdi mesleğe kimse talep göstermiyor. Bu meslek küçük yaşta öğrenilmesi gereken bir meslek. Şimdi çırak bulamıyoruz" dedi.

"Eskiden memura kız vermezlerdi, yorgancıya verirlerdi"

Yorgancılığın geçmişte önemli bir geçim kaynağı olduğunu anlatan Yıldız, "Eskiden Kilis'te memura kız vermezlerdi, yorgancıya kız verirlerdi. Bir memurun bir ayda aldığı parayı ben bir haftada kazanırdım. Şimdi ise bir memurun kazandığının onda birini bile kazanamıyoruz. Bu meslek sayesinde geçimimi sağladım, çocuklarımı okuttum. Ancak artık işler çok düştü. En son 2 ay önce yorgan sattım" ifadelerini kullandı.

"Yorgancılık yeniden ayağa kaldırılmalı"

Mesleğin yaşatılması için destek beklediklerini belirten Yıldız, "Devletimizin ve yetkililerin ustalarla bir araya gelmesini istiyoruz. Valiliğimiz öncülüğünde el sanatları üzerine bir kooperatif kurulabilir. Ustaların diktiği ürünler Valilik adı altında pazarlanırsa yorgancılık sektörü yeniden biraz olsun ayağa kalkar. Bu mesleğin kaybolmaması için destek bekliyoruz" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

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