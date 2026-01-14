Yozgat Belediye Başkanı Arslan'dan Kentin Su Sorunu İçin Çözüm Önerisi: "Çekerek ve Yukarı Yahyasaray'dan Su Getirelim"

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat'ın su kaynaklarının sınırlı olduğunu, yağışların istenilen düzeyde olmaması nedeniyle su sıkıntısı yaşandığını ve sorunu çözebilmek için çalıştıklarını vurgulayarak, "Yozgat'ın suyunun hiç kesilmemesine sebep olabilecek iki tane su kaynağı var. Birisi Yukarı Yahyasaray Barajı, birisi de Çekerek Barajı. Bunun dışında Yozgat'a su getirebileceğimiz hiçbir kaynak yok" dedi.

Arslan, yaptığı açıklamada, kentteki su sorununa çözüm bulabilmek amacıyla 7 kuyu açtıklarını, daha önce açılan ama kullanılmayan 6 kuyuyu da çalışır hale getirdiklerini anlattı.

Arslan, "Bunları yaparken hedefimiz şuydu; su her halükarda bitecekti. Eğer kasım-aralık ayını yakalayabilirsek yağışlarla birlikte Yozgat sıkıntı çekmeden yeni seneye başlamış olur, dedik. Maalesef Yozgat'ta yaklaşık 2 yıldır baraj havzasının olduğu bölgede hiçbir şekilde yeterli yağış olmadığı için sürekli olarak su seviyesi azaldı" diye konuştu.

"15-20 gün içerisinde bu çalışmanın tamamlanmasıyla daha düzenli su vermeye başlayacağız"

Belediye Başkanı Arslan, barajdaki taban suyunu da şebekeye verebilmek için çalışıldığını aktardı, şu bilgileri verdi:

"Barajın toplam toplayabileceği su yaklaşık 50 milyon metreküp, 48 milyon metreküp. Ama baraj hiçbir zaman yüzde 100 doluluğa ulaşmadı. Barajın en yüksek olduğu nokta yüzde 33-30. Ona göre hesaplamak lazım işi. Çünkü orada o derece su yok. Ama toplanabilirse, yeterli yağış olursa o zaman Yozgat için de yeterli, başka yerlerde için yeterli. Sadece 2022 senesinde çok fazla yağış olduğu için bir defa baraj birkaç ay yüzde 55 seviyesine çıkmış. Ama devamında aşırı derecede sulamaya izin verildiği için barajın tekrar seviyesi düşmüş. Arkasından da gelmediği için Yozgat sıkıntı çekiyor. Bişek Köyü'nün alt tarafında 7 kuyu daha açtık. Şimdi bin-bin 200 metrelik bir kanalla onu da barajın içerisine aktarıyoruz. 15-20 gün içerisinde bu çalışma tamamlanmasıyla daha düzenli bir su vermeye başlayacağız. Bugün itibariyle de ne olursa olsun dedik, bütün vanaları açtık. Yozgat'ın tamamına suyumuzu bıraktık ama muhtemelen 12 saat 15 saat sonra gene yüksek kesimlerde kesilmeler başlayacak. Çok gönülden bir çalışmayla biz bu sıkıntıyı gidermeye çalışıyoruz.

"Çekerek'ten su getirelim, Yukarı Yahyasaray'dan su getirelim"

Yozgat'ın suyunun hiç kesilmemesine sebep olabilecek iki tane su kaynağı var. Birisi Yukarı Yahyasaray Barajı, birisi de Çekerek Barajı. Bunun dışında Yozgat'a su getirebileceğimiz hiçbir kaynak yok. İktidar partisi madem bu işte dertleniyor, bu Yozgat Belediyesi'nin yapabileceği iş değil. Yozgat Belediyesi'nin sınırları içerisinde olan, Yozgat Merkez ilçesinin sınırları içerisinde olan bir şey olmadığı için mutlaka siyasi iradenin bir şekilde girmesi lazım. Gelsinler, beraberce projemizi yapalım, Çekerek'ten su getirelim, Yukarı Yahyasaray'dan su getirelim. Biz de onlara Yozgat adına, Yozgatlılar adına teşekkür edelim. Asıl yapılması gereken budur. Yozgat'ta ihmal yok, beceriksizlik yok, yönetim sorunu yok."

Arslan, bir sefer daha yağmur yağması durumunda 8-10 ay yetecek kadar su elde edilebileceğini ifade ederek, "Ama asıl yapılması gereken kalıcı bir kaynaktır. Yozgat'ta da Çekerek Barajı ve Yukarı Yahyasaray Barajı'ndan başka kalıcı kaynak yok. Buyursunlar yapalım" dedi.

Yozgat'ta söylendiği gibi şebeke suyunda yüzde 60 kayıp kaçağın olmadığını kaydeden Arslan, "Yozgat'ta kayıp kaçak oranı yüzde 40 civarında. Bunu küçümsemiyorum. Kayıp kaçak oranı Yozgat'ta yüzde 40 civarında. Ama dünya ve Türkiye ölçeğinde kıyasladığımız zaman Yozgat'ın çok kötü bir durumda olmadığını da müşahede ederiz. Türkiye'nin genelinde kayıp kaçak ortalaması yüzde 33'tür. Avrupa genelinde baktığımız zaman da yüzde 20-25 arasındadır" diye konuştu.

"Aslında biz altyapı ihalesini iptal etmedik"

Arslan, önceki dönem Belediye Başkanı Celal Köse tarafından ihalesi yapılan altyapı projesiyle ilgili söylentilere de açıklık getirerek, şöyle dedi:

"Yozgat'taki susuzluğun bütün sebebi altyapı ihalesinin iptal edilmesiymiş gibi gösteriliyor. Aslında biz altyapı ihalesini iptal etmedik. İptal etmeye mecbur kaldık İller Bankası ile birlikte. Benden önceki belediye başkanımız döneminde güzel bir düşünceyle bir altyapı çalışması başlatılmış, kendileri açısından. Ben hala o konuda farklı düşünüyorum. Başlanmış ama 2024 seçimlerinden önceki 9 aylık süreçte hiç çalışma yapılmamış bir defa. Hiç çalışma yapmadan ihalenin süresi dolmuş. İhalenin süresi Mayıs 2024'te doldu. Yani ben göreve başladıktan bir ay sonra ihalenin süresi doldu, bitti. 9 ay hiç çalışmamış müteahhit, çeşitli bahanelerle Yozgat'a hiç gelmemiş. Fiilen zaten o ihale bitmiş. Sonrasında biz 4-5 defa müteahhidi çağırdık. İller Bankası yetkililerini çağırdık, toplantı yaptık.

Müteahhit 5-6 sayfa gerekçe yazmış kendince. Fiyat farklarından, döviz dalgalanmalarından, Kovid vs. bir sürü şeyi yazmış. Ukrayna Savaşı'na kadar her şeyi yazmış. Birçok bahane yazmış. Özetle söylediği şu; İller Bankası yetkililerinin yanında 'Benim bu işi devam ettirecek enerjim de kalmadı, param da kalmadı. Ben bu işi yapamayacağım' dedi. Göreve başladıktan 6 ay sonra tasfiye sürecini başlattık ve ihaleyi tasfiye ettik, bitirdik. Ama bunu yaparken de gene İller Bankası'yla görüşmek suretiyle bugüne kadar yaklaşık 10 milyon avroluk yatırım yapılmış. 'Bu yatırım yerin altında kalmasın. Bunu kullanılır hale getirelim, yeni bir proje yapalım' dedik. İller Bankası yeni proje hazırladı. Onu da geçtiğimiz ekim ayı içerisinde ihale ettik. Yaklaşık 5,5 milyon avroluk ihale ettik. Bahar aylarıyla birlikte o altyapı ihalesini, yapılan işi çalışır hale getireceğiz."