Yozgat Belediyesi'nden Bin 400 Kişiye İftar

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT)- Yozgat'ta Belediyesi, masraflarını kendi bütçesinden karşılayarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan dolayısı ile iftar sofrası kurdu. Şehir merkezindeki Çapanoğlu Büyük Cami yakınındaki sosyal tesiste kurulan iftar sofrasına ilgi yoğun oldu. İftar öncesinde vatandaşlar sıraya girdi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Burada 800 kişilik iftar vereceğiz her gün. Bunun dışında da buraya gelme imkanı olmayan, evde yemek yapma imkanı olmayan, ihtiyacı olan 600 kişiye de evlere yemek gönderiyoruz. Dolayısıyla her gün, her akşam bin 400 kişiye iftar vermiş olacağız. Talep halinde bunu daha da artırabiliriz." dedi.

Yozgat'ta ramazan ayı boyunca Çapanoğlu Büyük Cami yanındaki sosyal tesislerinde kurulan iftar sofrasından her gün 800 kişi iftar yapabilecek. Belediye dışında bazı hayırseverler de belirli merkezlerde ihtiyaç sahiplerine yönelik iftar sofrası kurdu.

Ramazan ayının ilk günü kurulan iftar sofralarına ilginin, geçen yıllara oranla daha fazla olduğu gözlendi. Yozgat Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Birimi tarafından yemeklerin denetimleri yapıldı, vatandaşlar tabildot olarak verilen 3 çeşit yemek ve tatlı, salatadan alabilmek için iftar öncesinde kuyruğa girdi. İftar sonrasında vatandaşlara çay, kahve ve salep ikramları da yapıldı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ramazan ayı boyunca iftar yemeği verileceğini, talebin artması durumunda bunu da karşılayabilecek durumda olduklarını söyledi. Arslan, şunları söyledi:

"Çok şükür, bir Ramazan ayına daha kavuştuk. İnşallah Cenabı Hakk'ın Ramazan-ı Şerifi bizler için, hepimiz için hayırlı ve bereketli kılmasını niyaz ediyorum. Ramazan ayı geldiğinde tabii bizlerin de belediye olarak bir takım sosyal faaliyetleri artıyor, artarak devam ediyor. Burada da belediyemizce hazırlanan iftar sofrasındayız. Bu iftar sofrasında şehrimizin her türlü insanını, sadece yoksullarını değil, durumu iyi olanlarını da ağırlamak istiyoruz. İftarın ruhuna uygun bir şekilde iftar yapmak istiyoruz burada. Zenginle fakirin buluştuğu sofralar olsun istiyoruz. Burada 800 kişilik iftar vereceğiz her gün. Bunun dışında da buraya gelme imkanı olmayan, evde yemek yapma imkanı olmayan, ihtiyacı olan 600 kişiye de evlere yemek gönderiyoruz. Dolayısıyla her gün, her akşam 1400 kişiye iftar vermiş olacağız. Talep halinde bunu daha da artırabiliriz. Ama şu anda başlangıçta yaptığımız budur. 30 gün boyunca burada bu iftar soframız inşallah huzur içerisinde devam edecek."

"Yemekleri de kendi aşevimizde yapıyoruz"

Belediye Başkanı Arslan, yemeklerin aşevinde yapıldığını vurgulayarak, "Belediye bütçesinden karşılıyoruz bu seneki masrafları. Herhangi bir sponsor arayışına girmedik. Yemekleri de kendi aşevimizde yapıyoruz. Daha önce dışarıda yaptırıyorduk ama geçen sene dışarıda yaptırdığımız yemeklerden çok aşırı derecede şikayet olduğu için kendi gözetimimizde daha güzel olduğu kanaatine vardık. Dolayısıyla da herhangi bir sponsor arayışında bulunmadık. Ama hayır yapmak isteyenler isterlerse bir günlük iftar parasını belediyeye bağış olarak yatırabilirler. Dolayısıyla da o akşamki iftarın faziletinden onlar da istifade etmiş olurlar" ifadelerini kullandı.