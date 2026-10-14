Yozgat Çekerek\'te ev hanımı, eğitim almadan duvar resmiyle hayallerini gerçekleştirdi

Yozgat'ta yaşayan ev hanımı, hiçbir eğitim almadan evinin duvarlarına çizdiği resimlerle çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde iki yıl önce yaptırdıkları müstakil evi ve hobi bahçesini güzelleştirmek amacıyla yola çıkan 55 yaşındaki ev hanımı Hafize Bayar, ailesinin desteği ve kendi hayal gücüyle duvarlara resim yapmaya başladı. Zamanla evin neredeyse tüm dış duvarlarını Bremen mızıkacıları, teneke kutularda çiçekler, doğa çizimleri ve çeşitli hayvan figürleriyle donatan Bayar'ın çizimleri, görenlerin beğenisini topluyor. Ziyaretçilerin 'cennet bahçesi' benzetmesinde bulunduğu ev, ilçe halkının ve şehir dışından gelen ziyaretçilerin fotoğraf çektirmeden ayrılmadığı bir uğrak noktası haline geldi.

"Tamamen kendi yeteneğim ve hayal gücümü kullandım"

Resim yapmaya tamamen kendi yeteneğiyle başladığını belirten Hafize Bayar, "Bu evi yaptırdıktan sonra duvarlara renkler katmak istedim. Tamamen kendi yeteneğim ve hayal gücümü kullandım. Hiçbir eğitim almadım. Çocuklukta kalan hayallerimi şimdi gerçekleştirdiğime inanıyorum. Burayı hobi bahçesi olarak yapmıştık. Yaptıktan sonra eşim ve çocuklarım duvarların bomboş olduğunu düşündü. Benim de böyle bir yeteneğim olduğunu bildikleri için bir şekilde başladım. Böylelikle benim de hayallerim gerçekleşmiş oldu. Buraya gelen herkesin çok beğenmesi beni motive etti. Bir duvar, bir duvar derken evin tamamına yakın bölümüne resim çizdim. Bir nevi duvar sanatçısı oldum" dedi.

"Çizimlerimle fotoğraf çektirdiklerinde ben de hayallerimi gerçekleştirdiğimi düşünüyorum"

Yaptığı çizimlerden oldukça keyif aldığını ifade eden Bayar, "Buraya gelen arkadaşlar cennet bahçesine mi girdik, diye etrafa bakıyorlar. Çok keyif aldıklarından eminim. Buraya gelen arkadaşlarımız fotoğraf çektirip öyle gidiyorlar. Çekerek bilindiği üzere bir turizm merkezi oldu. Her tarafta gezilip görülecek yerler var. Buna katkı olarak da yaptığım duvar resimleriyle insanların fotoğraf çektirmesi ve bunu daha keyifli hale getirmek de benim hedefim. İlçe merkezimizin gezip görülecek pek çok yeri var. Oralarda da resimler çizip insanların geldiği zaman güzel bir anı yaşamalarını istiyorum. Uzaklardan buraya gelen insanlar oluyor. Onların çizimlerimin önünde fotoğraf çektirmesiyle birlikte ben de hayallerimi gerçekleştirdiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.