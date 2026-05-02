Yozgat Güne Kar Yağışı ile Uyandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat Güne Kar Yağışı ile Uyandı

02.05.2026 10:40  Güncelleme: 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat’ta bir süredir mevsim normallerinin üzerinde hissedilen hava sıcaklığı 1 Mayıs günü öğleden sonra yerini yağmura bıraktı. Yozgatlılar 2 Mayıs sabahına ise kar yağışı ile başladı. Yıllardır Mayıs ayında kar yağışı görmeyen Yozgatlılar, sokağa çıktıklarında beyaz örtü ile karşılaştı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta bir süredir mevsim normallerinin üzerinde hissedilen hava sıcaklığı 1 Mayıs günü öğleden sonra yerini yağmura bıraktı. Yozgatlılar 2 Mayıs sabahına ise kar yağışı ile başladı. Yıllardır mayıs ayında kar yağışı görmeyen Yozgatlılar, sokağa çıktıklarında beyaz örtü ile karşılaştı.

Yozgat'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve gecede devam eden yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı sonrası sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte şehir merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. Bazı bölgelerde halen çiçek ve tomurcuk olan ağaçlar kar ile bütünleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Sabah işyerine gitmek için evinden çıkan Hacı Gözüyaşlı isimli esnaf, "Mayıs'ın 2'sinde çok güzel oldu. Eskiden mayısın 5'inde 6'sında kar yağardı. 19 Mayıs'ta kar yağdığını biliriz. Çok güzel bir şey. Memleketimizin güzel imajlarından biri." dedi.

Erdoğan Sağdıç da, "Yıllardır Yozgat'a mayıs ayında kar yağmazdı. Ama eskiden 6 Mayıs'a kadar evlerden sobaları sökmezdik. 19 Mayıs'ta dahi kar yağdığını bilirim. Eski Yozgat'ı yeniden hatırlamanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat Güne Kar Yağışı ile Uyandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 11:04:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Yozgat Güne Kar Yağışı ile Uyandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.