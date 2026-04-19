Yozgat'ın Bağcılık Sorunları

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yaklaşık 22 bin 500 dekar alanda bağcılık faaliyetinin yapıldığı Yozgat'ta, geçen yılki zirai dondan etkilenip, kuruyan bağ kütükleri kesildi, budama yapılarak gençleştirme çalışmalarına hız verildi. Hem üzüm bağı tesisi bulunan hem de köylerde bağ budaması yapan Bekir Ezen, "Tek üzüm bağları eskiden bir aileyi beslenmiş, beş dönüm yer. Şimdi maalesef bakan da yok, yetiştiren de yok" dedi.

Ekonomisi tarımsal üretime bağlı Yozgat'ta geçen yılki zirai don ve kuraklıktan, birçok tarım ürünü gibi üzüm bağları da etkilendi. İl genelindeki bağlardan üzüm alınamadı, diğer illerden getirilen üzümlerle pekmez ve sirke yapıldı. Don olayı sonrasında üzüm bağları kurudu. Yeni sezonda bağlarından ürün alabilmek için don sonrası kuruyan bağlarda budama yapıp, diplerine gübre ve ilaç atan üreticiler, ilkbaharla birlikte budama çalışmalarına hız verdi. Önce kuruyan bağ kütükleri kesildi, ardından da çubuklarda budama yapılıp, gözleri açıldı, bağ kütüklerinin diplerindeki toprak havalandırıldı.

Yozgat'ta en kaliteli sofralık üzüm üretiminin yapıldığı Şefaatli-Yerköy ilçeleri arasında yer alan Karanlıkdere vadisinde üzüm bağı bulunan Bekir Ezen, Yozgat'ta bağcılığın sahipsiz olduğuna dikkati çekti, yaşlı insanların gücü yettiği kadar bağlara baktığını, yeni yetişen neslin ise köye de gitmediğini anlattı.

"Çiftçi şu anda zarar ediyor"

Ezen, şöyle konuştu:

"Hiç üretim yok köylerde. Köyler boşaldı. Bir de her şeyin maliyeti yükseldi. Gübre fiyatları, mazot fiyatları arttı. Çiftçi şu anda zarar ediyor. Tek üzüm bağları eskiden bir aileyi beslenmiş, beş dönüm yer. Şimdi maalesef bakan da yok, yetiştiren de yok. Yani durum elzem. Kahya Köyü var bizim köyün yakınında. Orada biraz bağcılık ilerledi. Orada herkesin 3-5 dönüm üzüm bağı var. Üzümü de alıp satıyorlar, pekmez yapıyorlar. Bayağı da ekmek yiyorlar bu işten."

Bir beton direkt 200 lira olmuş. Bugün tel çekilecek, yüksek bağ sistemi için maliyeti yüksek. Devlet sübvansiyon ederse köylüyü teşvik etmek amacıyla, örnek üzüm bağları kurulursa biraz teşvik olur. Türkiye'de üzüm bağcılığı çok geriledi. Maliyetler yükseldi. Mazot, gübre fiyatları arttığı için köylerde kimse kalmadı. Köylerde genç nüfus yok 60 ve 70 yaş. Yaşlı nüfuslar şu anda köyde ikametgah ediyor. Yeni yetişen neslin hiçbiri köyde durmuyor."

Karanlıkdere'deki bağında gençleştirme yapan Yusuf Sakallı da, "Bazı kütükler kurumuş dondan dolayı. Şu anda iyi işte onları düzeltiyoruz. Kuruyanları çıkarıyoruz. dondan dolayı zarar görenleri çıkarıyoruz. Bu sene şu anda iyi. Allah bir daha don vermezse bir şey olmaz" diye konuştu.