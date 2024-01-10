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Kırmızı et ihtiyacına yıllık 30 bin büyükbaş hayvanla katkı sağlayan ilçe - Son Dakika
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Kırmızı et ihtiyacına yıllık 30 bin büyükbaş hayvanla katkı sağlayan ilçe

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde açılan mezbahanede yıllık 30 bin büyükbaş hayvan kesimi yapılıyor. Mezbahane, bölgedeki hayvancılığı ve kırmızı et potansiyelini artırmayı hedefliyor. Kesilen hayvanların etleri, ülke genelindeki kurumsal zincir mağazalara dağıtılıyor. Çekerek Belediye Başkanı, projenin ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti. Besiciler de mezbahane sayesinde üretime daha fazla önem vereceklerini ifade etti.

Kırmızı et ihtiyacına yıllık 30 bin büyükbaş hayvanla katkı sağlayan ilçe
10.01.2024 - 17:55,
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Kırmızı et ihtiyacına yıllık 30 bin büyükbaş hayvanla katkı sağlayan ilçe

- Yozgat'ın Çekerek ilçesinde açılan mezbahanede büyükbaş hayvan kesimleri devam ediyor

YOZGAT - Bölgede hayvancılığın geliştirilip teşvik edilmesi ve kurumsal firmaların kırmızı et ihtiyaçlarını karşılamak için Yozgat'ın Çekerek ilçesinde açılan mezbahanede büyükbaş hayvan kesimleri devam ediyor.

Tarım ve hayvancılık yönünden oldukça önemli bir potansiyele sahip Yozgat'ın Çekerek ilçesinde mezbahanede yıllık kesilen 30 bin büyükbaş hayvan, ilçe ekonomisine katkı sağlıyor. Bölgedeki hayvancılığı ve kırmızı et potansiyelini artırmak için ilçeye kurulan mezbahanede kesilen büyükbaş hayvanlar hem besicilere hem de ilçe halkına katma değer katıyor. Bölgesel Mezbahane Projesi, Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projesiyle entegre edildiğinde üretim ve katma değer üst seviyelere ulaşacak. İlçede mezbahanede kesilen büyükbaş hayvanların etleri, ülke genelindeki kurumsal zincir mağazalara özenle dağıtımı yapılıyor.

"İlçeye ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak"

Mezbahanenin ilçeye kazandırılmasında büyük rol oynayan Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır yaptığı açıklamada, "Şirketimizle yaptığımız sözleşmeye istinaden Çekerek bölgemizde yetiştirilen besi hayvanlarının kesimlerine başladık. Bu çalışma bölgemize hayırlı olsun. Bu projenin istediğimiz seviyeye ulaşmasıyla bölgemizde hayvancılık çok daha üst seviyelere gelecek. Besicilerimiz yetiştirdikleri hayvanlarını ilçemizde keserek ilçe dışına gidip masraf yapmaktan kurtulacak. Burada yetiştirdikleri hayvanları ilçemizde keserek ayrıca kazanç elde edecekler. Bu projemizin 2024 yılında hayata geçecek olan Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projesiyle çok daha üst seviyelere çıkmasını umut ediyorum. Bu projemizin bölgemizdeki hayvancılığı ayağa kaldıracağını düşünüyorum. İlçemize ve ülke ekonomisine inşallah katkı sağlayacaktır." dedi.

"Üretici olarak memnunuz"

Büyükbaş hayvanlarını kesim için mezbahaneye getirdiğini belirten besici Osman Yücel ise "Bu tesisi buraya yaptıranlara teşekkür ediyoruz, kesimlerden çok memnunuz. Bu tesis burada oldukça bizler hem üretime daha fazla önem veririz hem de güzel işler yaparız." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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