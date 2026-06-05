Yozgat'ta Yetiştirilen Kirazlar Avrupa Ülkelerine İhraç Ediliyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde 5 yıl önce 164 dönüm alanda kurulan bahçelerde üretilen kirazlar, Japonya ve Avrupa'nın farklı ülkelerine ihraç ediliyor. Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, "Yaz boyu her dönem kiraz alabileceğimiz 5-6 tane farklı cins var burada. Dolayısıyla kirazlarımız olgunlaştığında ve hasat mevsimi geldiğinde Bahadın'daki kadınlar, gençler için burada istihdam yaratılıyor" dedi.

Yurtdışında yaşayan Umut Akpınar isimli iş insanı, doğup büyüdüğü Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi'nde, kıraç toprakların değerlendirilmesi ve bölgeye istihdam sağlanması amacıyla 164 dönümlük alanda 5 yıl önce kiraz bahçesi tesis ettirdi. "Kıraç topraklarda kiraz yetişmez" önyargısını kırmak ve elde edilen geliri Bahadın yararına kullanmak amacıyla kurulan bahçe, belde kadınlarının geçim kaynağı, üniversite öğrencilere burs oldu. Gümüşkavak Mahallesi'nde bahçeden önceki yıl ürün alındı, geçen yıl ise soğuk hava ve don nedeniyle ürün alınamadı.

"BURADAKİ AMAÇ SADECE TİCARET YAPIP YA DA YURT DIŞINA GÖNDERİP PARA KAZANMAK DEĞİL"

Bahadın Beldesi'ndeki Kiraz Bahçesi sorumlusu Arslan Özcan, bahçenin 5 yıl önce tesis edildiğini, 164 dönüm üzerinde Regina, Cordia, Svitat, Ziraat 900 ve North Wonder kiraz cinsleri üzerinde AR-GE çalışması yaptıklarını söyledi. Bahçeye ilk fidanların 12 santim boyunda, küçük parmak kalınlığında dikildiğini aktaran Özcan, kiraz bahçesiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"2 yıl boyunca kiraz aldık. Geçen sene donlardan dolayı ürün alamadık. Sadece burada değil, ülke genelinde çok ciddi problemler yaşadık. Bu sene hedefimiz 300 tonun üzerinde kiraz vardı ama Regina dediğimiz cins en geççi olan, yağmurlardan ya da hava ikliminden etkilenen bir cins. O yüzden Regina'nın burada tutmadığını öğrenerek, ağacı söküp, yeni ağaç dikip zaman kaybetmek yerine 2 yıl içerisinde aşı yöntemiyle de onları da Türk kirazı, ziraat 900 en verimli olanlarla değiştirme yöntemiyle başladık. Buradaki amaç sadece ticaret yapıp ya da yurt dışına gönderip para kazanmak değil. Umut Bey'in düşüncesi kendi memleketindeki özellikle kadınlar, çocuklar, üniversiteye giden öğrenciler bunlara ekonomik destek verebilmek. Ekmeğine, aşına tuz olabilmek. Buradaki amaç bu."

"HOLLANDA'YA GÖNDERECEĞİMİZ KİRAZLAR LİKÖR OLARAK DEĞERLENDİRİYORLAR"

Kirazları Japonya ve Hollanda başta olmak üzere farklı ülkelere gönderdiklerini aktaran Özcan, "6. ayın 20'si ile 8. ayın 10'una kadar yaptığımız hasat dönemi içerisinde günlük 150-200 kişiyle çalışıyoruz, hasat yoğunluğu döneminde. Hollanda'ya göndereceğimiz kirazlar likör olarak değerlendiriyorlar. Bahadın Kadın Eli Derneği'ndeki kişilere gönderiyoruz. Onlar sergisini, kurutmasını, çivit ayrımını ve sap ayrımını yaparak çiviti ve sapını dahi ihracat yapabilecek seviyeye geldik. Bu şekilde mücadelemize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"KİRAZIN HER BİR PARÇASI AYRI AYRI İŞLENİYOR"

Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, kirazın her parçasının ayrı işlenerek değerlendirildiğini bildirdi. Eroğlu, şunları kaydetti:

"Burası yabancı girişimci demek istemiyorum, Hollanda'da yaşayan genç arkadaşımızın istenirse bu çorak topraklarda her şeyin yetişebileceğini ispat edebilmek için 160 dönüm üzerine kurulu bu bahçe dikildi. Geçen yıl soğuklardan dolayı hiçbir tane bile kiraz alınamadı. Bu sene gördüğünüz gibi maşallah her ağaçta ürün var. Yaklaşık 200 ton ürün hedefleniyor. Bu saatten sonra bir doğal afet olmazsa ki diliyorum olmasın 200 ton ürün alınacak. Kirazın her bir parçası ayrı ayrı işleniyor. Kirazlar kurutuluyor, likör yapımında kullanılacak. Kirazların çekirdekleri yastık yapımında kullanılıyor. Kirazların sapları başka bir şey için Japonya'ya gönderiliyor. Kiraz, dünyanın farklı ülkelerine yollanıyor ve her bir parçası ayrı ayrı değerlendiriliyor. Haziran, temmuz gibi ürünleri almaya başlayacağız. Yaz boyu her dönem kiraz alabileceğimiz 5-6 tane farklı cins var burada. Dolayısıyla kirazlarımız olgunlaştığında ve hasat mevsimi geldiğinde Bahadın'daki kadınlar, gençler burada istihdam yaratılıyor. Kirazların saplarının, çekirdeklerin ayıklanması ve kurutulmasında kooperatiflerimiz ve kadınlarımız aktif olarak çalışıyorlar. Her biri içinde bir gelir kapısı yaratılmış oluyor. Biz bu bahçeden dolayı girişimcilere öncelikle teşekkür ediyoruz. Belediye olarak da her türlü ihtiyaçlarında onların yanınızda, yanında olduğumuzu söylemek istiyorum."