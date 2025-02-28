Yozgat’ın Özükavak Beldesinde Sosyal Hizmet Aracı Hizmete Girdi

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Yozgat'ın Özükavak Beldesinde sosyal hizmet aracı, vatandaşların kullanımına sunuldu.

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Beldesi'nde, sosyal belediyecilik anlayışından yola çıkarak sosyal hizmet aracı temin edildi. Vatandaşların kullanımına sunulan hizmet aracı ile ilgili konuşan Özükavak Belediye Başkanı Abdullah Gökçetürk, "Kıymetli kasaba halkımızın cenaze ve taziye günlerinde yanlarında olup acılarını paylaşıyoruz. Temel hizmetlerle yüksek memnuniyeti ön planda tutmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - YOZGAT