Yozgat'ta 30 yıllık öğretmen sevgi koridoru ile uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat'ta 30 yıllık öğretmen sevgi koridoru ile uğurlandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 30 yıldır görev yapan Sınıf Öğretmeni İsrafil Tekin, karne gününde mesai arkadaşları, öğrenciler ve veliler tarafından sevgi koridoru eşliğinde duygusal bir şekilde uğurlandı. Okul bahçesindeki sevgi gösterisi ve alkışlarla dolu vedası duygu dolu anlara sahne oldu.

14.06.2024 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta 30 yıllık öğretmen sevgi koridoru ile uğurlandı

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 30 yıldır görev yapan Sınıf Öğretmeni İsrafil Tekin için karne gününde duygulandıran veda uğurlaması gerçekleştirildi.

Sorgun Yeşilyurt İlkokulu'nda görev yapan Sınıf Öğretmeni İsrafil Tekin, 30 yıllık meslek hayatına mesai arkadaşları, öğrenciler ve veliler arasında duygusal bir şekilde veda etti. Görev yaptığı okuldan sevgi koridoru arasında alkışlar eşliğinde uğurlanan Tekin'in vedası duygu dolu anlara sahne oldu. Karne gününde öğretmenler, veliler ve öğrencilerin oluşturduğu sevgi koridoru altında okulun bahçesine kadar geldi.

Okul bahçesinde de öğrencilerin sevgi gösterisi devam ederken miniklerin tezahüratları İsrafil Tekin'in duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu. Meslektaşları da İsrafil Tekin'i alkışlarla uğurladı.

Kaynak: İHA

Sorgun, Yozgat, Eğitim, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta 30 yıllık öğretmen sevgi koridoru ile uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:03 Eylem Tok ile oğlu ABD’de yakalandı Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi Eylem Tok ile oğlu ABD'de yakalandı! Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi
20:00 CHP’nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek’in kapısını çalacak İşte masadaki konu başlıkları CHP'nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek'in kapısını çalacak! İşte masadaki konu başlıkları
18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
17:04 Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı! Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak
20:41 Anthony Nwakaeme Trabzonspor’a geri döndü Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndü
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 20:56:04. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta 30 yıllık öğretmen sevgi koridoru ile uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement