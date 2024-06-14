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Yozgat'ta 30 yıllık öğretmen sevgi koridoru ile uğurlandı

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 30 yıldır görev yapan Sınıf Öğretmeni İsrafil Tekin için karne gününde duygulandıran veda uğurlaması gerçekleştirildi.

Sorgun Yeşilyurt İlkokulu'nda görev yapan Sınıf Öğretmeni İsrafil Tekin, 30 yıllık meslek hayatına mesai arkadaşları, öğrenciler ve veliler arasında duygusal bir şekilde veda etti. Görev yaptığı okuldan sevgi koridoru arasında alkışlar eşliğinde uğurlanan Tekin'in vedası duygu dolu anlara sahne oldu. Karne gününde öğretmenler, veliler ve öğrencilerin oluşturduğu sevgi koridoru altında okulun bahçesine kadar geldi.

Okul bahçesinde de öğrencilerin sevgi gösterisi devam ederken miniklerin tezahüratları İsrafil Tekin'in duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu. Meslektaşları da İsrafil Tekin'i alkışlarla uğurladı.