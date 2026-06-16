Gençler ve Yıldızlar Karakucak Türkiye Güreş Şampiyonası, 1500 Sporcunun Katılımı ile Yozgat'ta Başladı - Son Dakika
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Gençler ve Yıldızlar Karakucak Türkiye Güreş Şampiyonası, 1500 Sporcunun Katılımı ile Yozgat'ta Başladı

16.06.2026 14:51  Güncelleme: 15:57
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Yozgat Belediyesi Er Meydanı'nda 41 ilden 1500 sporcunun katılımıyla Gençler ve Yıldızlar Karakucak Türkiye Güreş Şampiyonası başladı. Müsabakalar 19 Haziran Cuma günü sona erecek.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat Belediyesi Er Meydanı sahasında, 41 ilden 1500 sporcunun katılımıyla  düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Karakucak Türkiye Güreş Şampiyonası başladı. Güreş müsabakaları 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gözetiminde düzenlenen, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Gençler ve Yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonası'nda, 41 ilden 1500 sporcu katılım sağlayarak, er meydanında davul-zurna eşliğinde ter dökmeye başladı.

19 Haziran Cuma günü tamamlanacak olan şampiyonada dereceye giren sporcuların madalyaları törenle dağıtılacak. Yozgat Belediyesi Spor Vadisi Er Meydanı'ndaki güreşler, davul-zurna ekibinin şovuyla başladı. Güreşçiler kilolarına göre sınıflandırılıp, eşleşerek er meydanında bir sonraki tura kalabilmek için mücadele verirken, izleyenler de heyecana ortak oluyor.

Kaynak: ANKA

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