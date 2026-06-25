Terör gazisi olan babasıyla birlikte gurur dolu anlar yaşadı - Son Dakika
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Terör gazisi olan babasıyla birlikte gurur dolu anlar yaşadı

Terör gazisi olan babasıyla birlikte gurur dolu anlar yaşadı
25.06.2026 13:57  Güncelleme: 14:07
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Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi 32. Dönem Mezuniyet Töreni'nde 826 öğrenci mezun oldu. Törende gazi babasının oğlunun mezuniyet heyecanı duygusal anlar yaşattı.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi 32. Dönem Mezuniyet Töreni'nde eğitimlerini tamamlayan polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı. Tören alanında bulunan Gazi Ramazan Uyar'ın oğlunun mezuniyet heyecanı duygusal anlara sahne oldu.

Mezuniyet programına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve il protokolü katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda dönem birincisi Orkun Gülen konuşma yaptı.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Tokay, "Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak bizler de kurulduğumuz 1997 yılından bugüne kadar mezun ettiğimiz 14 bin 193 öğrenciye ilave olarak bugün de 826 vatan evladımızı mezun edecek olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hürriyet ve istikbalin teminatı genç polislerimiz şartlar ne olursa olsun dün olduğu gibi bugün de kanunlar çerçevesinde kendilerine verilen görevleri layıkıyla yerine getirirken yılmadan yorulmadan aziz milletimizin hizmetinde olacaklardır" ifadelerine yer verdi.

Dereceye giren öğrencilere sırasıyla Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İyi Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan tarafından plaketler verildi. Kuranı Kerim okundu, dualar edildi.

Törende mezun olan öğrenciler hep bir ağızdan meslek andını okudu. Geri sayım yapılmasıyla şapkalarını fırlatan öğrenciler mezuniyet sevincini yaşadı.

Gazi Ramazan Uyar "Oğlumun bugün Yozgat Polis Okulu'nda mezuniyet törenine geldim. İnşallah hayırlı olur tüm ailelere. Tüm polislerimizin görevleri hayırlı olsun. Millete vatana hayırlı olsun. Gaziantep'ten geliyoruz. Şu an çok mutluyuz. Vatana bir evlat yetiştirdiğimiz için annesiyle beraber çok gururluyuz" dedi.

Mezuniyet heyecanını yaşayan Yunus Emre Uyar ise "Mezuniyet günümde çok mutluyum ailemle beraber. Güneydoğu Gazisi babam terörle mücadeleden gazi. Gazi çocuğu olarak bir polis memuru olarak gurur duyuyorum ailemle beraber. Babam Diyarbakır Lice'de terör örgütü tarafından vurularak gazi oldu" şeklinde konuştu.

Ailelerin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından tören sona erdi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Terör gazisi olan babasıyla birlikte gurur dolu anlar yaşadı - Son Dakika

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