Yozgat'ta Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'ta Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü kutlandı

18.03.2022 20:36

Yozgat'ta Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü kutlandı Yozgat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yozgat'ta Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü kutlandı

YOZGAT - Yozgat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yozgat Şehitliğinde gerçekleştirilen törende, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı. Şehitlik defterini imzalayan Vali Polat, Türk tarihinin geçmişten bugüne üstün zaferlerle dolu olduğunu belirterek, "Bu zaferi vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimizin varlığına borçluyuz. Bunun göstergesi olarak ülkemizin sessiz kahramanları olan şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra Şehit kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Program, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda devam etti.

Yozgat'ta Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü kutlandı
Yozgat'ta Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü kutlandı
Yozgat'ta Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü kutlandı

YORUMLAR
500
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü Zaferin 107. yılında anlamlı gösteri Zaferin 107. yılında anlamlı gösteri

Çanakkale Zaferi, Celal Köse, 18 mart, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
20:11 A Milli Takım kadrosuna Fenerbahçelilerden tepki! Teknik Direktör Kuntz eleştiri oklarının hedefi oldu
20:05 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi
19:50 Cinayet mi, intihar mı? Uşak'ta evli çift komşuları tarafından tavana asılı halde bulundu
19:43 Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
19:36 Çene ve yüz nakli olan Recep Sert, uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Tutuklama kararı çıktı
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
19:02 İşin aslı başkaymış! Şiddet gören uzman çavuşmuş
18:59 İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosunda sürpriz isimler yer aldı! Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli ise kadroda yok
18:53 İstanbul Valisi yarın için uyardı: Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
18:30 Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 20:42:43. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement