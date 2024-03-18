Yozgat'ta Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde şehitler anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat'ta Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde şehitler anıldı

Yozgat'ta Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde şehitler anıldı Yozgat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

18.03.2024 22:50  Güncelleme: 23:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde şehitler anıldı

YOZGAT - Yozgat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yozgat Şehitliği'ndeki törende, Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Celal Köse ve Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz Atatürk Abidesi'ne çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı. Jandarma Teğmen Sefa Köksal'ın konuşma yaptığı törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Yozgat Müftüsü Ali Gülden tarafından şehit ve gaziler için dua edildi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyleyerek şeref defterini imzaladı. Vali Özkan burada yaptığı konuşmada, "Burada şehitlerimizin huzurunda sizlerle birlikte olmanın onuru ve al bayrağımızın gölgesinde maziden atiye yürümenin gururuyla bir kez daha büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla tören sona erdi.

Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 Mart, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde şehitler anıldı - Son Dakika

  • Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı
    08 Mar Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

  • Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu
    08 Mar Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu

    Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.


23:34 83 gündür haber alınamayan Prenses Kate Middleton’tan ilk görüntü 83 gündür haber alınamayan Prenses Kate Middleton'tan ilk görüntü
23:05 Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ses kaydında adı geçen AK Partili vekilden ilk sözler Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında adı geçen AK Partili vekilden ilk sözler
22:10 Erdoğan, Putin’i tebrik etti ve Ukrayna’da müzakere masasına dönülmesi çağrısı yaptı Erdoğan, Putin'i tebrik etti ve Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi çağrısı yaptı
21:23 Canan Kaftancıoğlu para sayma görüntülerine ilişkin ifadeye çağrıldı Canan Kaftancıoğlu para sayma görüntülerine ilişkin ifadeye çağrıldı
18:32 Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan’da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı
23:45 İrfan Can Eğribayat, Egemen Korkmaz’a sert tepki gösterdi İrfan Can Eğribayat, Egemen Korkmaz'a sert tepki gösterdi
21:09 Ali Koç’un ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da esti gürledi: Kimse bizi meze etmeye kalkışmasın Ali Koç'un ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da esti gürledi: Kimse bizi meze etmeye kalkışmasın
20:49 Yenikapı Miting Alanı’nda teröristbaşı Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı Yenikapı Miting Alanı'nda teröristbaşı Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı
19:21 Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu
18:54 Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan’a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış
17:24 İrfan Can Eğribayat’tan Egemen Korkmaz’ı çıldırtacak paylaşım İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım
16:55 İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı
16:02 Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 00:03:34. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde şehitler anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement