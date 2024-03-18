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Yozgat'ta Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde şehitler anıldı

YOZGAT - Yozgat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yozgat Şehitliği'ndeki törende, Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Celal Köse ve Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz Atatürk Abidesi'ne çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı. Jandarma Teğmen Sefa Köksal'ın konuşma yaptığı törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Yozgat Müftüsü Ali Gülden tarafından şehit ve gaziler için dua edildi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyleyerek şeref defterini imzaladı. Vali Özkan burada yaptığı konuşmada, "Burada şehitlerimizin huzurunda sizlerle birlikte olmanın onuru ve al bayrağımızın gölgesinde maziden atiye yürümenin gururuyla bir kez daha büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla tören sona erdi.