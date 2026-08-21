Yozgat\'ta Çiftçiler Nohut Fiyatlarından Şikayetçi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Nohut hasadının devam ettiği Yozgat'ta çiftçiler, tohum fiyatının yarısına bile alıcı bulamamaktan yakındı. Üretici Aydın Arslaner, çiftilerin zorlu bir dönemi yaşadıklarını ifade ederek, "Tohumu esnaftan 60-65 lira arasında aldım. Şu anda sattığımız yerde 30 lira 28 lira civarında. TMO alım yapmadığı sürece biz zarardayız. Geçmiş yıllardan borçlarımız var. Borcumu ödemek için traktörümün birini sattım. Belki yarın bir gün diğerini de satacağım. Şu anda çiftçi zor durumda" ifadelerini kullandı.

Yozgat'ta geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından bu yıl artan yağışlarla umutlanan çiftçi, beklenenin üzerinde ürün elde etti ama umduğunu bulamadı, ürettiği ürününe maliyetinin çok altında dahi alıcı bulamaz hale geldi.

Ekilebilir tarım arazisi bakımından Türkiye'de 5'inci, yeşil mercimek, buğday, arpa ve şeker pancarı üretiminde ise ilk 10'da yer alan Yozgat'ta hububat ve mercimek hasadından sonra nohut hasadına geçildi.

Yaklaşık 550 bin dekar alana nohut ekimi yapıldı, 60 bin tondan fazla üretim bekleniyor. Merkeze bağlı Deremumlu Köyü Muhtarı Aydın Aslaner, köydeki tarım alanlarının önemli bölümünün hasat öncesi düşen doludan zarar gördüğünü ifade ederek, "Köyümüze büyük oranda dolu yağışı olmuştu. Arazilerimize büyük hasar verdi. Şu anda hasat yapıyoruz. Nohut hasadı yapıyoruz. Buğdaylarımızı, olan yerleri hasarımızı yaptık. 700 dekar arazime biçer girmedi, girecek durumda değildi. Masrafını kurtarmıyordu. Tohumumuz çıkmıyordu" dedi.

"TMO ALIM YAPMADIĞI SÜRECE ZARARDAYIZ"

Nohut üreticilerinin bu yıl zarar ettiğini aktaran Aslaner, "Bu bölgede doludan zarar gördü ama bir nebze biraz iyi. Bunda da sıkıntılarımız var tabii ki. Girdilerimiz arttı ama çıkardığımız ürünlerimiz para etmiyor. Şu anda bir yandan zarara gidiyoruz. Tohumu esnaftan 60-65 lira arasında aldım. Şu anda sattığımız yerde 30 lira 28 lira civarında. TMO alım yapmadığı sürece biz zarardayız. Tüccar da aldığını satamıyor. Onlar da sıkıntılı, tüccar da sıkıntılı. Onlar da elinde şişmiş iyice. Geçen bir tüccar arkadaşla görüştüm. Mersin'e mal götürdüm, satamadan geri aldım geldim diyor. Onlar da satamıyor. Geçmiş yıllardan borçlarımız var. Borcumu ödemek için traktörümün birini sattım. Belki yarın bir gün diğerini de satacağım. Şu anda çiftçi zor durumda" ifadelerini kullandı.

"TMO'NUN ALIM YAPMASINI TALEP ETTİK"

Yozgat'ın Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör de yaptığı yazılı açıklamada, nohut ve yeşil mercimek üreticilerinin yaşadığı fiyat belirsizliğine dikkat çekerek, devletin bir an önce taban fiyat açıklamasını talep etti.

TMO'ya tarafından baklagil alımlarına başlanması çağrı yapan Güngör, Türkiye'nin önemli nohut ve yeşil mercimek üretim merkezlerinden biri olan Yozgat'ta çiftçinin emeğinin karşılığını alamadığını aktardı. Güngör, çiftçinin elindeki ürünü satabilmenin mücadelesini verdiğinin altını çizdi.

Güngör, bazı tüccarların çiftçinin elindeki nohut ve yeşil mercimeği iki yıl önceki fiyatlardan, kilogramını 25-30 lira seviyelerinde almaya çalıştığını dile getirerek, "Çiftçinin elindeki ürün tükendikten sonra aynı ürünler marketlerde ve tüketici piyasasında 80-90 liraya çıkması kabul edilemez. Üretici ürününü düşük fiyata satmak zorunda kalırken tüketicinin yüksek fiyatla karşı karşıya bırakılmasının önüne geçilmesi gerekir" diye konuştu.

"DEVLET DEVREYE GİRMELİ, TABAN FİYAT BİR AN ÖNCE AÇIKLANMALI"

Sarıkaya Ziraat Odası olarak aylardır siyasiler, ilgili kurumlar ve yetkililerle görüşmeler yaptıklarını bildiren Güngör, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Nohut ve yeşil mercimekte üreticiyi koruyacak bir taban fiyatın açıklanmasını ve TMO'nun etkin şekilde alım yapmasını talep ettik. Ancak bugüne kadar çiftçiyi rahatlatacak somut ve olumlu bir cevap alamadık. Çiftçinin elindeki ürün para etmiyorsa devlet devreye girmeli, taban fiyat bir an önce açıklanmalı ve TMO alım yapmalıdır. Çiftçiyi tarlada üretirken desteklemek, ürününü yok pahasına sattıktan sonra desteklemekten çok daha değerlidir. Taban fiyatı açıklayın, TMO'yu sahaya indirin. Geçmiş yıllarda olduğu gibi çiftçinin elindeki ürün tükendikten sonra açıklanacak fiyat, köylüden yok pahasına nohut ve mercimek satın alanların işine yarar."