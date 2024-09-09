Yozgat\'ta Dolmuş Biletleri Yeniden Artırıldı

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta, son olarak geçen mayıs ayında yapılan zammın ardından şehir içi dolmuş biletleri yeniden artırıldı. Öğrenci bileti 12 liradan 15 liraya, kartlı binişler 15 liradan 20 liraya, kartsız binişler de 20 liradan 25 liraya yükseltildi.

Yozgat'ta şehir içi hatlarda çalışan dolmuş esnafı, girdi maliyetlerindeki artışları gerekçe göstererek şehir içi taşıma tarifesinin güncellenmesini talep etti.

Talebi değerlendiren Belediye Meclisi, öğrenci biletini 10 liradan 12 liraya, kartlı binişleri 12 liradan 15 liraya, kartsız binişleri 15 liradan 20 liraya yükseltti. Yozgat'ta dolmuş bilet fiyatlarına son olarak mayıs ayında zam yapılmıştı.

Öğrenci servis ücretleri

Yozgat Belediye Meclisi, öğrenci servis ücretlerini de yeniden belirledi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kurulan Meclis Komisyonu tarafından belirlenen tarifeyi okuyup, oylama yaptı.

Buna göre, Yozgat il merkezinde öğrenciyi sabah evinden okula götürüp, akşam okuldan evine bırakacak servisler öğrenci başına aylık 1500 lira, sabah-öğle-akşam öğrenciyi evinden okula götürüp, okuldan eve getirecek servisler öğrenci başına aylık 2 bin 250 lira olacak. Birden fazla öğrencisi bulunan velilere, servis ücretinde indirim uygulanacak.