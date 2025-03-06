Yozgat'ta Dolmuş Ücretleri Değişmedi, Aktarma Ücretlerine %33 Zam

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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Belediye Meclisi, dolmuş esnafının, şehir içi dolmuş bilet ücretlerinin artırılması talebini kabul etmedi. Dolmuşçuların, ücretsiz yapılan yolcu aktarmalarının ücretli hale getirilmesi talebi sonrasında ise Belediye Meclisi, aktarma yapan yolcuların ücretlerine yüzde 33 oranında fark yansıtılmasına karar verdi.

Yozgat Belediye Meclis Toplantısı'na katılan dolmuşçu esnafı, girdi maliyetlerindeki artışları gerekçe göstererek, şehir içi taşıma tarifesinin güncellenmesini talep etti.

Toplantıya katılan Yozgat Bozok Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Adil Yıldız, "Asgari ücret, mazot fiyatları çok yükseldi. Şoför esnafının hiçbir şeyi yok, normalde en kötü bir şoför 30- 40 liraya çalışıyor. Biz zam talep ediyoruz. Bir de bizim aktarmamız var. 81 il içerisinde aktarma hiçbir yerde yok, bizim burada var. Aktarmanın kaldırılmasını istiyoruz, rica ediyoruz. Biz gerçekten çok zor durumdayız" dedi.

Talep geri çevrildi

Talebi değerlendiren Belediye Meclisi üyeleri, geçtiğimiz eylül ayında öğrenci bilet ücretinin 10 liradan 12 liraya, kartlı binişlerin 12 liradan 15 liraya, kartsız binişlerin 15 liradan 20 liraya yükseltildiğini hatırlatarak, zam talebini geri çevirdi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, dolmuşçuların, ücretsiz yapılan yolcu aktarmalarının ücretli hale getirilmesi talebini ise oylamaya sundu. Meclis üyeleriyle yapılan değerlendirme sonrasında, daha önce bedelsiz olan yolcu aktarmalarının ücretli hale getirilerek, aktarma yapan yolcuların ücretlerine yüzde 33 oranında bir fark eklenmesini oyladı ve oran kabul edildi.