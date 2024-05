Yerel

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta dolmuş ücretlerine zam yapıldı. Belediye Meclisi, öğrenci biletini 10 liradan 12 liraya, kartlı binişleri 12 liradan 15 liraya, paralı binişlerde 15 liradan 20 liraya yükseltti.

Yozgat'ta dolmuşcular, geçtiğimiz yıl ağustos ayında yapılan zam döneminde mazotun 37 lira 21 kuruş olduğunu, şimdi ise 42 lira 38 kuruşa çıktığını belirterek, ücretlerin artırılmasını istedi. Belediye meclisi önceki toplantısında, talep edilen zammın sağlıklı değerlendirilmesi amacıyla fiyat araştırması yapmak üzere komisyon oluşturulmasına karar verdi.

"NİSAN AYINDAKİ ZARARIMIZ 13 BİN 403 LİRADIR"

Yozgat Belediye Meclisi'nin önceki toplantısına katılan şehir içi dolmuşçu esnafı adına söz alan Yusuf Dursun, "13 bin 403 liradır. Sadece nisan ayında 55 bine yakın ücretsiz yolcu taşımışız. Sadece Sadece nisan ayındaki zararımız 13 bin 403 lira. Fiyatımız şu an 10 lira, 18 liraya çıkmasını istiyoruz. Tam ücretin 12 liradan, 20 liraya, paralı binişin 15 liradan 25 liraya çıkmasını talep ediyoruz" dedi.

Yozgat Belediye Meclisi'nin bugün yapılan toplantısında komisyon tarafından hazırlanan rapor okunduktan sonra, toplantıya başkanlık eden Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, önerilen fiyatları okudu, meclisin değerlendirmesine sundu. Meclis, öğrenci biletini 10 liradan 12 liraya, kartlı binişleri 12 liradan 15 liraya, paralı binişlerde 15 liradan 20 lira yükseltilmesini kabul etti.

"ASFALT PLAKETİNİN DOĞAL GAZI KESİLDİ"

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, mecliste yaptığı konuşmada belediyenin durumu hakkında bilgi verirken şöyle dedi:

"Belediyenin gazı kesildi, şu anda gazı açmaya çalışıyorum, birtakım ikili ilişkileri kullanarak. Artık geçmişi konuşmanın manası da yok. Çok kötü durumumuz. Eğer iyi olsaydı belki o tür süspansiyonları devam ettirir, bu zammı daha da aşağıda tutabilirdik ama bugün için bunu yapma şansımız yok. Hep beraber beş altı ay, yedi ay içerisinde bu işi toparlarsak bunları tekrar gündemimize alırız. Asfalt plaketinin doğal gazı kesildi. Yedi milyon lira geçmişten devam eden borç nedeniyle. Aylardır hiçbir ödeme yapılmamış. Adamlar da haklı. Elektrik her an kesmek için başımızda bekliyor. Her gün ne birikirse beş yüz lira, bin lira götürüp veriyoruz onlara. O şekilde işi durdurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla belki ileride olabilir ama Allah'ın izniyle de birlikte bunu toparlayacağız, ondan da şüphem yok."