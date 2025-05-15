Yozgat'ta Engelli Bireylere Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta, Engelliler Haftası kapsamında 24 engelli vatandaş temsili askerlik yaptı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen temsili askerlik töreninde özel bireyler, bir günlüğüne de olsa asker olmanın mutluluğunu ve tezkere almanın sevincini aileleriyle birlikte yaşadı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'nda bir günlük askerlik eğitimini tamamlayan 24 özel birey, düzenlenen törenle yemin edip terhis belgelerini aldı. Yemin törenine Yozgat Valisi Mehmet Ali Çakır, Belediye Başkanı Kazım Arslan, daire müdürleri ve özel bireylerin yakınları katıldı. Özel bireyler, törende saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra Türk bayrağına ellerini koyarak yemin etti.

Yozgat İl Jandarma Komutan Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, törende yaptığı konuşmada, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik icra edilecek temsili askerlik törenine hoş geldiniz. Türk milletinin kültür, gelenek ve inancında askerlik hizmeti kutsaldır. Asker ocağı, peygamber ocağı kabul edilir. 1111 sayılı Askeri Kanun'a göre her Türk erkeği için askerlik hizmeti zorunludur. Bu mükellefiyet asker millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eder. Kutsal askerlik görevini ifa eden her birey bunun haklı gururunu ömür boyu yaşar. İşte bu maksatla birliğimize katılan 24 özel vatandaşımız Mehmetçik adayı olarak karşımıza bulunmaktadır" dedi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve diğer protokol üyeleri özel birey olan askerlere terhis belgelerini verdi. Tören geçişinin ardından çocuklarıyla buluşan aileler duygu dolu anlar yaşadı. Aileler, çocukları ve yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kısa süreli askerlik yapan özel bireylerin yakınları, çocuklarının da artık bir askerlik anısının olduğunu çok mutlu olduklarını ifade etti.