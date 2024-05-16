Yozgat\'ta Engelliler Haftası kapsamında temsili askerlik töreni düzenlendi

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta, Engelliler Haftası kapsamında 38 engelli vatandaş temsili askerlik yaptı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen temsili askerlik töreninde 38 engelli, bir günlüğüne de olsa asker olmanın mutluluğunu ve teskere almanın sevincini aileleriyle birlikte yaşadı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'nda bir günlük askerlik eğitimini tamamlayan 38 engelli için düzenlenen törenle yemin ettirilip terhis belgeleri verildi. Yemin törenine Yozgat Valisi Mehmet Ali Çakır, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, daire müdürleri ve engelli yakınları katıldı. Engelliler, törende saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra Türk bayrağına ellerini koyarak yemin etti.

Yozgat İl Jandarma Komutan Albay Nejdet Özcan yaptığı konuşmada, "Türk milletinin kültür, gelenek ve inancında askerlik hizmeti kutsaldır. Asker ocağı peygamber ocağı kabul edilir. 1111 sayılı Askerlik Kanunu'na göre ise her Türk erkeği için askerlik hizmeti zorunludur" dedi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, engelli askerlere terhis belgelerini verdi.

Tören geçişinin ardından çocuklarıyla buluşan aileler duygu dolu anlar yaşadı. Aileler, çocukları ve yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirerek, anı ebedileştirdi. Kısa süreli askerlik yapan Vedat Arkaç'ın babası Hakan Arkaç, "Yozgat'ta Jandarmanın böyle bir şey yaptığı için kendilerine teşekkür ederim, herkesten Allah razı olsun. 15 gündür ne zaman, ne zaman diye saat soruyor. Bugün kurtulduk şükür" diyerek duygularını dile getirdi.