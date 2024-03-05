Yozgat'ta Erken Gelen Flamingolar Fotoğraf Tutkunlarını Bölgeye Çekiyor

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SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, her yıl nisan ayında gelip, Kasım'a kadar kalan flamingolar, bu yıl yaklaşık bir ay önce geldi. İklim değişikliği nedeniyle Yozgat Merkez Esenli Köyü yakınlarındaki Gelingüllü Barajının erken gelen flamingoların oluşturduğu görseller, fotoğraf tutkunlarını bölgeye yönlendirdi.

Yozgat Merkez Esenli Köyü yakınında bulunan ve çevresindeki köyleri de kapsayan Gelingüllü Barajı flamingolar ile birlikte farklı göçmen kuşlarına da ev sahipliği yapıyor. Baraj sularına yakın köylerden izlenilebilen flamingoların oluşturduğu görseller izleyenleri hayran bırakıyor. Baraj, 24 kuş türünü barındırıyor.

"ANKARA'MIZDAN GELENLER DE İZLEMEYE GİDİYOR"

Baraj sularının yakında yer alan Yozgat'ın Sorgun ilçesi Emirhan Köyünden Naciye Uslu, "Kuşlar bu sene köyümüze bir ay önce geldi. İnsanlar geliyorlar, resmini çekiyorlar" dedi.

Aynı köyden Seyit Uslu da, "Hava şartlarının güzel gittiğinden dolayı bu sene erken geldi. Her sene gelir. Köyümüze renk katıyor. Güzel oluyor, köyümüzü de renk katıyor. Turist olan kişilerden de geliyor. Ankara'mızdan gelenler de izlemeye gidiyor, fotoğraf çekiniyor. Sevinç oluyor" diye konuştu.