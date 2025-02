Yozgat'ta Geleneksel Okçuluk Yarışması Düzenlendi

Yerel

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Bozok Üniversitesi'nde bu yıl 'Tarih için bir ok at' temasıyla 6'ıncısı düzenlenen Türk Okçuluğu Yarışması'nda 18 ilden 427 sporcu katıldı. Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü Başkanı, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Korkmaz, "Skolyoz dediğimiz eğriliklerde, hiperaktivitede, dikkat eksikliğinde, bunları geliştirmede okçuluk çok ciddi olarak etkili bir spor dalı" dedi.

Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu tarafından Yozgat Bozok Üniversitesi kampüs alanında bulunan spor salonunda düzenlenen yarışmaya 18 yaş altı ve üzeri bireysel erkek ve kadın, üniversiteler, kulüpler ve minik kategorilerinde sporcular katıldı. 18 ilden yaklaşık 50 takımın 427 sporcu ile katıldığı yarışmada, sporcular dereceye girmek için yaylarını gerip, hedefe gönderdi.

"Okçuluk çok ciddi olarak etkili bir spor dalı"

Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü Başkanı, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Korkmaz, okçuluğun sağlık açısından da önemli bir spor dalı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geleneksel Türk Okçuluğuyla ilişkili olarak da Bozok Üniversitesi, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu il temsilciliği, Gençlik Spor Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğüyle beraber ortak, 6'ıncı kez geleneksel Türk okçuluğu yarışması düzenliyoruz üniversitemizde. Bu konuda çok ciddi adımlar atıldı. Biz de bu adımlardan bir tanesi olsun diye 1701, 1453, 1923 anısına, 'tarih için bir ok at' diyerek 10.71, 14.53 ve 19.23'ten atışlar yaparak, tarihi anmak, çocuklarımıza geleneksel Türk okçuluğunu ve tarihi anlatmak için bir organizasyon yaptık. Skolyoz dediğimiz eğriliklerde, hiper aktivitede, dikkat eksikliğinde bunları geliştirmede okçuluk çok ciddi olarak etkili bir spor dalı. Şu an için 427 sporcu var. 18 farklı il, bunların arasında Bayburt var, Malatya var, Şanlıurfa var, Ankara var, Konya var, yani yakın şehirleri saymıyorum, Çorum'du, Amasya'ydı, Kayseri'ydi, Niğde'ydi, Nevşehir'di. Yaklaşık 50'nin üstünde de takım yarışmacı olarak katılıyor."

"Tarih için bir ok at yarışması bizler için, federasyonumuz için önemli"

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Şükriye Yalman da, "Yozgat'ta Bozok Üniversitesi'nde ilk 2019 yılında başladığımızda, 'tarih için bir ok at' yarışmasının şu anda 6'ıncısını düzenlemekteyiz. Tarih için bir ok at yarışması bizler için, federasyonumuz için önemli. Yozgat'ta geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmak, canlandırmak için Bozok Geleneksel Spor Kulübü'nü, geleneksel okçuluk spor kulübünü kurarak 2019 yılında faaliyete başlamış bulunmaktayız, ben kurucu başkanıyım aynı zamanda. Geleneksel okçuluk faaliyetlerimiz şubatla başlayıp yılsonuna kadar devam eden bir faaliyetimiz vardır. Bunlar açık sahada menzilli alanları ve salon olmak üzere üç kategoride yapılmaktadır. Biz ilkini başlatmış bulunuyoruz" diye konuştu.