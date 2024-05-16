Yozgat'ta görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat'ta görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Yozgat\'ta görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Yozgat'ta görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Hüseyin Baburşah, Aydın'ın Nazilli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

16.05.2024 14:30  Güncelleme: 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Hüseyin Baburşah, Aydın'ın Nazilli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hüseyin Baburşah (53), önceki gün görevli olduğu ekip otosunda kalp krizi geçirdi. Polis memuru Baburşah, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baburşah'ın naaşı, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Nazilli'ye gönderildi. Baburşah'ın cenazesi, Nazilli Koca Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Aile Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.

Cenazeye Aydın Valisi Yakup Canbolat, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Aydın Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Nazilli, Yozgat, Aydın, Güvenlik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 05:23:31. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement