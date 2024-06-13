Yozgat'ta İşitme Engellilere Yemek Yarışması - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'ta İşitme Engellilere Yemek Yarışması

Yozgat'ta düzenlenen yarışmada işitme engelli bireyler, yemek yapma becerilerini sergiledi. Dereceye girenlere alışveriş çeki hediye edildi.

13.06.2024 12:11
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta bu yıl işitme engellilere yönelik ilk kez düzenlenen yarışmada, işitme engelli bireyler, yüksekokul öğrencileriyle birlikte ekip oluşturup, yemek yapma becerilerini sergiledi. Yarışmada yaptıkları yemeklerle dereceye girenlere alışveriş çeki hediye edildi.

Yozgat Cumhuriyet Alanı'nda, Yozgat Gastronomi Derneği ve İşitme Engelliler Spor Kulübü tarafından organize edilen yarışmaya Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat Belediyesi ve bir lokantacı da destek verdi. 5 işitme engelli birey, Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümün eğitim gören öğrencilerle eşleşip, ekip oldu. Alanda kurulan tezgahlarda yemekler hazırlandı, oluşturulan jüri tarafından tadına bakılarak puanlama yapıldı. Tüm ekibin yaptığı yemekler birbirine yakın puanlar aldı.

En fazla puanı alan Rüştü Karakamış ve öğrenci İsa Çakır'ın hazırladığı yemek birinci oldu. Ömer Öveç ve öğrenci Abdulsamet Tansel'in hazırladığı yemek ikinci, Ali Akdoğan ve öğrenci Melih Berke Çavdar'ın hazırladığı yemek de üçüncülük elde etti. Birinci olan yemeği hazırlayanlara toplamda 2 bin liralık, 2'inciye bin 500 lira, 3'üncüye bin lira, 4 ve 5'inciye de 500 liralık alışveriş çeki verildi.

İşitme engelli yarışmacı Rukiye Koçsoy, "İşitme engelliler yemek yarışması, kötü olsun iyi olsun herkese teşekkür ederim" diye konuşurken, Atife Erdoğan da, "Yozgat'ta böyle bir yemek yarışması olduğu için çok seviniyorum" dedi.

Yozgat Gastronomi Derneği Başkanı, Yozgat Bozok Üniversitesi Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Uğur Eren Taşkesen ise, "Bugün burada İşitme Engelliler haftası kapsamında Yozgat Gastronomi Derneği ve İşitme Engelliler Derneği ile birlikte engelli adayımız, işitme engelli ve aşçılık öğrencisi yemek yapacaklar, yemek yarışması düzenliyoruz. Toplamda beş ekibimiz var. Bir işitme engelli bir de aşçılık öğrencisi olmak üzere beş tane ekibimiz var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta İşitme Engellilere Yemek Yarışması - Son Dakika

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