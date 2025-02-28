Yozgat'ta Kadınlar El Sanatlarıyla Gelir Sağlıyor - Son Dakika
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Yozgat'ta Kadınlar El Sanatlarıyla Gelir Sağlıyor

Yozgat\'ta Kadınlar El Sanatlarıyla Gelir Sağlıyor

Yozgat'ta Halk Eğitim Merkezi'nde kurslara katılan kadınlar, eğitimi profesyonelliğe taşıyor.

28.02.2025 12:30
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Yozgat'ta Halk Eğitim Merkezi'nde çeşitli kurslara katılan kadınlar, aldıkları eğitimi profesyonelliğe dökmek istiyor.

Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde Halk Eğitim Merkezi'nde rölyef, dikiş, çini, el ve makine nakışı gibi alanlarda kurslara katılan kadınlar, hem sosyalleşiyor hem de boş zamanlarını değerlendiriyor. Günlük işlerinin ardından kendilerine ayırdıkları zaman diliminde hobi sahibi de olan kursiyerler, aldıkları eğitimi profesyonelliğe dökmek istiyor. Kursta üretilen el sanatları ürünlerini satarak gelir sağlayan kadınlar, öğreticilerden püf noktaları öğrenerek, pratiğe döküyor.

Usta öğretici Fermude Kayhan, "Katılım gayet iyi. Ev hanımları işlerini toparlayınca geliyor. Biçki dikiş, rölyef, çini, el nakışları gibi pek çok alanda eğitim veriyoruz. Kursiyerler ne öğrenmek istiyorsa biz onu göstermeye hazırız" dedi.

El Sanatları Öğretmeni Zeynep Kızılay ise, "El sanatları, makine nakışı, lefkare, Türk nakışları alanında çalışıyorum. Şu an hanımlarla cam tepsiler, masa örtüleri yapıyoruz. Ayrıca burada yaptıkları ürünleri satıp ev ekonomisine katkı sağlayabilirler. 20-25 civarı kursiyerimiz var. Talepler güzel. Sabah 09.00'dan öğleden sonra 16.00'ya kadar kursumuz açık" şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Fatma İlbay ise, "Kursa yeni başladım. Çini, rölyef eğitimi alıyorum. Kurs bittikten sonra öğretici belgemi alıp, oturduğum yerde kendi memleketimde kurs açıp halkımızı buraya yönlendirmek istiyorum. Uzun zamandır burada böyle bir kurs yoktu. Buraya gelip kendimizi geliştiriyoruz, sosyalleşiyoruz" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Ekonomi, yozgat, Kültür, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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