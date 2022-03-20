Yozgat'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Yozgat'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

20.03.2022 12:22

Yozgat'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor Yozgat'ta aralıklarla şiddetini artıran kar yağışı, hafta sonu da etkili olmaya devam ediyor.

Yozgat'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

YOZGAT - Yozgat'ta aralıklarla şiddetini artıran kar yağışı, hafta sonu da etkili olmaya devam ediyor.

Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı Yozgat'ta, dondurucu soğuklarla da etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, kar yağışı da aralıklarla şiddetini artırarak devam ediyor.

Kar yağışı dolayısıyla sürücülerin sorun yaşamaması için karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken belediye ekipleri de cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluşurken karlı havada yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri de vatandaşlar arpa ve buğday ile besledi.

Yozgat'ın bu yıl kara doyduğunu söyleyen Uğur Darıcı, "Yaz bir türlü gelmedi, karın yağması güzel, ortalıktaki mikrobu kırar, hastalık kalmaz. Bu günümüze çok şükür, Yozgat bu yıl kara doydu. Barajlarımız doldu, mahalle çeşmelerimiz akmaya başladı. Önceden su sıkıntımız vardı bu sene kış çok güzel oldu" dedi.

Çapanoğlu Büyük Cami etrafında bulunan kuşları besleyen Darıcı, "Karda, kışta hayvanlar yiyecek bulamıyor. Biz de elimizden geldiğince güvercinleri beslemeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Yozgat'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
Yozgat'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
Yozgat'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

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Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

Yozgat, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yozgat'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor - Son Dakika


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