(YOZGAT) - Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya Köyü yakınlarında kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Tokat-Ankara bağlantılı karayolunun Yozgat'tan geçen kesiminin Aydıncık ilçesi Kazankaya Köyü mevkisinde meydana geldi.
Tokat'tan Ankara istikametine gitmekte olan F. Soysal isimli sürücünün kullandığı 60 BN 210 plakalı otomobil, Kazankaya Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, şarampole indi.
Kaza sonrasında araçta yangın çıktı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yapılan kontrolde araçta bulunan Yunus Soysal'ın (81) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü F. Soysal ile K. Soysal ve Z. Soysal ambulansla Aydıncık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Yerel › Yozgat'ta Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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