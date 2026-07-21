Yozgat'ta Keklik Salımı Başladı - Son Dakika
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Yozgat'ta Keklik Salımı Başladı

21.07.2026 14:49
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Yozgat'ta 2007'den bu yana 223 bin keklik doğaya salındı, bu yıl 1000 keklik salımı yapıldı.

(YOZGAT) -Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

Yozgat'ta 2007 yılında kurulan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Tesisleri'nde, popülasyonu artırmak ve yaban hayatının desteklenmesine yönelik yetiştirme çalışmaları 19 yıldır devam ederken, her yıl olduğu gibi bu yıl da il genelinde 4 noktada bin keklik doğaya bırakıldı. Tesislerde bugüne kadar doğaya salınan keklik sayısı 223 bine ulaştı.

Yozgat DKMP Şube Müdürlüğü Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Tesisleri'nde üretilen keklikler belirlenen zaman dilimlerinde doğaya salınmaya devam ediyor.

Tesisten alınan 10 bin kınalı keklikten bin adedi Yozgat'ta doğaya salınırken, diğer keklikler Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Bolu'nun arasında bulunduğu 40 ilde doğaya salınmak üzere gönderildi.

AV YASAĞI KAPSAMINDAKİ ALANLARA SALINIYOR

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kekliklerin salındığı Yozgat Milli Parkı Çamlık Tepesi'nde yaptığı açıklamada, bu sene Yozgat'taki tesiste 10 bin civarında keklik yetiştirildiğini bildirerek, "Bunların da bin adedinin hem buradan hem de ilimizin çeşitli yerlerinden doğaya salımını gerçekleştiriyoruz. Keklik salımını yaptığımız yerler av yasağıyla sürekli olarak kapalı olan yerler" dedi.

Hem doğal güzellikleri artırmak hem de yurttaşların yakındığı kene, sinek, kımıl gibi zararlılarla mücadele edilmiş olacağını ifade eden Özkan, "Bu üretimimizin bugün binini doğaya salarken aynı zamanda da biz komşu ve civar illere de keklik popülasyonun artması için salınmak üzere keklik gönderiyoruz. O gönderimleri de arkadaşlarımız gerçekleştirdiler. İnşallah saldığımız keklikler doğada hem güzelliğimizi hem biyolojik çeşitliliğimizi arttıracak" diye konuştu.

"BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 223 BİN KINALI KEKLİK ÜRETİLDİ"

DKMP Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez de, "Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2007 yılında ilimizde kınalı keklik üretim istasyonunu kurdu. Bugüne kadar yaklaşık 223 bin kınalı keklik üretildi. 40'ın üzerinde ilimize gönderildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Keklik Salımı Başladı - Son Dakika

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