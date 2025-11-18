Yozgat'ta Kuraklık Lahana Üretimini Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yozgat'ta Kuraklık Lahana Üretimini Tehdit Ediyor

18.11.2025 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta kuraklık nedeniyle ata tohumundan yetiştirilen lahana üretimi her yıl azalıyor. Çiftçiler, aracıların düşük fiyat teklifleri karşısında tarladan satış yapmayı tercih ediyor. Sulu tarımın zorlaşması ve su sıkıntısı, çiftçilerin gelirlerini de olumsuz etkiliyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Kuraklık, Yozgat'ta ata tohumundan yetiştirilen lahanana üretimine de olumsuz etki yaptı. Son yıllarda lahana ekim alanları daraldı, suyun bulunduğu alanlarda üretime devam eden çiftçiler ise aracıların düşük fiyat teklif etmesi nedeniyle tarladan yurttaşlara satış yapmayı tercih etmeye başladı.

Yozgat'ta havaların soğumaya başlamasıyla irileşen lahananın üretim alanları kuraklığa bağlı olarak her yıl daralıyor. Su sorunu olmayan alanlarda ekilen 15 ila 50 kilo arasındaki lahananın hasadı devam ediyor. Çiftçi, marketlerde iki kilosu 50-60 liradan satılan lahanayı tarladan toptan almak isteyen aracılara, çok düşük fiyat önermeleri nedeniyle vermeyip, tarlada perakende satmayı tercih ettiklerini söyledi.

"Vatandaşa 500 liraya satıyorsak, onlar bizden 200 liraya istiyorlar"

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde lahana üreticiliği yapan Ünal Yiğit, şöyle konuştu:

"Bunu normalde vatandaşa 500 liraya satıyorsak onlar bizden 200 liraya, 250 liraya istiyorlar. Suyumuz çok kıt, buralar kurak yer, lahana üretimi gittikçe de azaldı. Kuraklığa dayanıklı tohumlar üretilmesi lazım ki ona göre ekim yapalım. Sulu tarımı bırakmamız lazım, yoksa zarar ediyoruz. Bu sene yüzde 80 zarar etti, çiftçi. Her sene yüzde 100 veren tarladan bu sene yüzde 20 aldık, yüzde 80 zarar etti. Geneli böyle aşağı yukarı, çiftçimizin tüm geneli böyle. Bizim mesleğimiz bu başka bir şey yapamıyoruz. Çoluğumuzu çocuğumuz da biz bu işe alıştırdık. Çocuklarımız da peşimizden devam ediyor.  Su olmazsa lahana olmaz. Bu yeşillik işi, sebze işi, bu işler olmaz. Sonda vurmaya izin verilmiyor bazı yerlerde. Tarlamıza sonda bile vuramıyoruz, kullanamıyoruz. Çünkü belediye şehre vermek zorunda kalıyor, o yüzden bize vermiyor. Bu yönden mağdur oluyor çiftçi."

"Suyun olursa lahana yetiştiriciliği güzel iş"

"Lahana yetiştiriciliği suyun olursa bereketli, güzel iş" diyen Mustafa Yiğit ise su olmadan lahana üretiminin de olmayacağını vurgulayarak, şunları anlattı:

"Allah bereket versin fiyatlar da güzel. Umduğumuzun üstünde. 500 liraya kadar lahana verdik. Ama lahanamız da 15 kilogramdan başlıyor, 50 kilograma dayanan lahanamız oldu. Ata tohumu, yerli tohum. Fidesini kendimiz yetiştirdik, hayvan gübresiyle. Başka hormondur, ilaçtır kullanmadık. Evler 2'şer, 3'er kişiye düştüğü için biraz daha küçük arıyor ama bunun tadını bilen, lezzetini bilen adam büyükleri arıyor. Tadına da varıyor, tekrardan geliyor. Onun için Allah bereket versin, kilosu 20 liradan aşağı düştü ama bereketli bir iş. Sezon güzel gidiyor. Maliyeti de hububat olsun, diğer sulu tarım olsun ona göre çok düşük. Bir tek su eziyeti var. Aracı değerinin altında çok düşük teklif etti. Biz de bu zamana gelmiş, emek verildi. Perakende burada piknik yapar gibi geliyorsun çayla çorbayla. Vatandaş da geliyor. Kendi hangisini isterse gözünün tuttuğunu alıyor kendi eliyle. İki taraf da razı."

Kaynak: ANKA

Çiftçilik, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Kuraklık Lahana Üretimini Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürekleri yakan görüntü Mezar taşına sardılar Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Dünyada bir ilk KIZILELMA’ya hayalet göz entegre edildi Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi
Ülke şokta Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü Ülke şokta! Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü
Muazzez Abacı Ankara’da son yolculuğuna uğurlanıyor Muazzez Abacı Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor
Yargıtay’dan emsal karar Düğün fotoğrafı hapis getirdi Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Eski HDP’li vekil Yeniden Refah Partisi’ne katıldı Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

10:25
Altın fiyatları sert düştü, İslam Memiş’ten 2026 yılı için tahmin geldi
Altın fiyatları sert düştü, İslam Memiş'ten 2026 yılı için tahmin geldi
10:08
Yanlış duymadınız Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi
Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi
10:01
Yasak aşk cinayeti İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü
09:42
Galatasaray’da ayrılık Okan Buruk genç isme ’’Güle güle’’ dedi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme ''Güle güle'' dedi
09:02
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı
07:43
27 yıllık serüven bitti Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2025 10:31:46. #7.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Kuraklık Lahana Üretimini Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.