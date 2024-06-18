Yozgat'ta Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat'ta Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri sürüyor

Yozgat'ta Kurban Bayramı öncesinde trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimler devam ediyor. Trafik ekipleri, belirli bölgelerde konuşlandırılarak sürücülerin ve yolcuların trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol ediyor. Otobüslerde seyahat eden vatandaşlara emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılar yapılıyor. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yapılan denetimlerde şu ana kadar ciddi bir olay yaşanmadığını belirtti ve trafik kurallarına riayet etme çağrısı yaptı.

18.06.2024 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta Kurban Bayramı öncesinde devreye sokulan trafik tedbirleri kapsamında ekipler, belirli bölgelerde konuşlandırılarak denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Otobüslere binen sivil trafik görevlileri, hem sürücülerin hem de yolcuların trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol ediyor.

Yozgat'ta valilik tarafından karayollarının belirli kesimleri ile trafik kazalarının en fazla yaşandığı bölgelere konuşlandırılan trafik ekiplerinin Kurban Bayramı öncesinde başlattığı karadan ve havadan drone ile trafik kontrolleri devam ediyor. 24 saat süren denetimlerde, sürücülere trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılar yapılıyor. Yine otobüslerde yolculuk yapan yurttaşlara ise emniyet kemerleri takmaları gerektiği belirtiliyor.

Sivil Jandarma Trafik Personeli ile otobüs denetimi

Sivil jandarma personeli ile otobüslerde seyahat anında denetimler de gerçekleştiriliyor. Denetim sonrasında otobüs şoförü ve yolculara, trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmede bulunuluyor.  Bayram tatili boyunca halkın güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi, emniyet ve asayişi sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma ekiplerinin görevlerini başında olacağı öğrenildi.

"Şu ana kadar çok şükür çok ciddi bir olayla karşılaşmadık"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Muslubelen Trafik Uygulama Noktası'nı ziyaret ederek, vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışan güvenlik güçleri personeli ve yolculuk yapan vatandaşların bayramını kutladı, kolonya ve çikolata ikramında bulundu. Vali Özkan, burada yaptığı değerlendirmede, il genelinde şu ana kadar önemli bir olayın yaşanmadığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Düşük yoğunlukla da olsa yollarımızda bir trafik yükü mevcut. Arkadaşlarımız bütün personeliyle birlikte emniyetimiz, jandarmamız ve ilgili birimlerimiz tamamen sahadalar. Şu ana kadar çok şükür çok ciddi bir olayla karşılaşmadık. Emniyet ve jandarma teşkilatımız 2 binin üzerindeki personeli ile yedi gün yirmi dört saat usulüne göre çarşamba gününden itibaren bayram süresinin sonuna kadar görevlerine devam edecekler. Tabi bu bayramda bir uygulamamız daha devreye girdi. Bu da radar uygulamalarımızı genel itibarıyla gündüzleri yaparken artık bundan sonrası akşamları uygulamalarına da devam edeceğiz. Yolcularımızdan ve sürücülerimizden yegane isteğimiz, trafik kurallarına riayet etmeleri, gerek yolcu, gerekse sürücü koltuğunda oturan tüm vatandaşlarımızın emniyet kemerini özellikle takmalarını rica ediyorum. Çünkü kazalar yeri geliyor insan kusurundan, yeri geliyor mekanik kusurlardan meydana geliyor ama bunlardan en az zararla kurtulmanın yolu her şeyden önce gerek sürücü koltuğunda gerekse yolcu koltuğundaki tüm hemşehrilerimizin emniyet kemerlerini takmaları."

Kaynak: ANKA

Mehmet Ali Özkan, Kurban Bayramı, trafik, Yozgat, Güvenlik, Trafik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:28 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın
13:13 Tuzla’da yangın Alevlerin sardığı fabrikada patlama sesleri duyuldu Tuzla'da yangın! Alevlerin sardığı fabrikada patlama sesleri duyuldu
12:13 Adalar’da “Azmanbüs“ eylemi hız kesmiyor İmamoğlu’na “İnadından vazgeç“ çağrısı yaptılar Adalar'da "Azmanbüs" eylemi hız kesmiyor! İmamoğlu'na "İnadından vazgeç" çağrısı yaptılar
11:21 Efes Antik Kenti’nde özel davet skandalı Türk vatandaşları içeriye sokmadılar Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşları içeriye sokmadılar
11:04 Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı
14:26 Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund’da taraftara üçlü çektirdi Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund'da taraftara üçlü çektirdi
13:54 Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi
12:19 Komşuda yangın faciası Alev alev yanan hastanede 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı Komşuda yangın faciası! Alev alev yanan hastanede 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
11:54 Husumetlilerinin evini böyle bastılar Genç adam kanlar içinde kaldı Husumetlilerinin evini böyle bastılar! Genç adam kanlar içinde kaldı
11:48 Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak
11:44 Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga! Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor
11:16 Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
10:57 Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat’ın davası ertelendi Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat'ın davası ertelendi
10:57 Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 14:49:16. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement