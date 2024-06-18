Yozgat'ta Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri sürüyor

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HABER: SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta Kurban Bayramı öncesinde devreye sokulan trafik tedbirleri kapsamında ekipler, belirli bölgelerde konuşlandırılarak denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Otobüslere binen sivil trafik görevlileri, hem sürücülerin hem de yolcuların trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol ediyor.

Yozgat'ta valilik tarafından karayollarının belirli kesimleri ile trafik kazalarının en fazla yaşandığı bölgelere konuşlandırılan trafik ekiplerinin Kurban Bayramı öncesinde başlattığı karadan ve havadan drone ile trafik kontrolleri devam ediyor. 24 saat süren denetimlerde, sürücülere trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılar yapılıyor. Yine otobüslerde yolculuk yapan yurttaşlara ise emniyet kemerleri takmaları gerektiği belirtiliyor.

Sivil Jandarma Trafik Personeli ile otobüs denetimi

Sivil jandarma personeli ile otobüslerde seyahat anında denetimler de gerçekleştiriliyor. Denetim sonrasında otobüs şoförü ve yolculara, trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmede bulunuluyor. Bayram tatili boyunca halkın güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi, emniyet ve asayişi sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma ekiplerinin görevlerini başında olacağı öğrenildi.

"Şu ana kadar çok şükür çok ciddi bir olayla karşılaşmadık"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Muslubelen Trafik Uygulama Noktası'nı ziyaret ederek, vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışan güvenlik güçleri personeli ve yolculuk yapan vatandaşların bayramını kutladı, kolonya ve çikolata ikramında bulundu. Vali Özkan, burada yaptığı değerlendirmede, il genelinde şu ana kadar önemli bir olayın yaşanmadığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Düşük yoğunlukla da olsa yollarımızda bir trafik yükü mevcut. Arkadaşlarımız bütün personeliyle birlikte emniyetimiz, jandarmamız ve ilgili birimlerimiz tamamen sahadalar. Şu ana kadar çok şükür çok ciddi bir olayla karşılaşmadık. Emniyet ve jandarma teşkilatımız 2 binin üzerindeki personeli ile yedi gün yirmi dört saat usulüne göre çarşamba gününden itibaren bayram süresinin sonuna kadar görevlerine devam edecekler. Tabi bu bayramda bir uygulamamız daha devreye girdi. Bu da radar uygulamalarımızı genel itibarıyla gündüzleri yaparken artık bundan sonrası akşamları uygulamalarına da devam edeceğiz. Yolcularımızdan ve sürücülerimizden yegane isteğimiz, trafik kurallarına riayet etmeleri, gerek yolcu, gerekse sürücü koltuğunda oturan tüm vatandaşlarımızın emniyet kemerini özellikle takmalarını rica ediyorum. Çünkü kazalar yeri geliyor insan kusurundan, yeri geliyor mekanik kusurlardan meydana geliyor ama bunlardan en az zararla kurtulmanın yolu her şeyden önce gerek sürücü koltuğunda gerekse yolcu koltuğundaki tüm hemşehrilerimizin emniyet kemerlerini takmaları."