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Yozgat'ta kurbanlıklar görücüye çıktı ancak gören yok

Açıkgöz, "Hayvan pazarının tanıtılıp duyurulması lazım"

YOZGAT - Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, kentte 2022 yılında yapımı tamamlanan ve bu yıl ilk kez Hayvan Borsası ve Hastanesi'ne kurulan hayvan pazarının tanıtımın ve duyurusunun yapılmaması nedeniyle vatandaşların kurban pazarına ilgi göstermediğini söyledi.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Yozgat Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlıklar satışa sunulmaya başlandı. Daha önce Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi'ne kurulan hayvan pazarı, bu yıl Çalatlı köyü mevki üzerinde kurulan canlı hayvan pazarının da yer aldığı Hayvan Borsası ve Hastanesine açıldı. Kurban Bayramına 12 gün kalmasına rağmen 5 gün önce açılan hayvan pazarının tanıtımının ve duyurusunun yapılmaması, yol güzergahında ise bilgilendirici herhangi bir tabelanın olmaması hayvan satışlarında durgunluğa neden oldu. Yozgat'ta bazı besiciler hayvanlarını satmak için büyükşehirlere götürürken kentte kalan bazı besiciler de hayvanlarını satamama endişesi yaşıyor.

"5 gündür siftah edemedik"

Canlı hayvan pazarının tanıtılmadığı için pazara insan girişlerinin olmadığını söyleyen Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, "2024 yılı hayvan çadırlarını kurduk. 5 gündür de buradayız. Yalnız burası tanıtılmadığı için pazara gelen giden yok. Bu konu hakkında belediye başkanımızla görüştük, buranın tanıtılmasını, buraya belediye araçlarının çıkmasını ve sürekli anons edilmesini belediyemizden talep ettik. Ben Ankara'da da çadır kurdum, orada kurbanlıklar çok güzel satılıyor, burada daha siftah etmedik. Ben etmediğim gibi buradaki besicilerin hiçbiri de siftah etmedi. Şurada bayrama 12 gün kaldı. Buranın tanıtılması lazım, insanın girmesi lazım. Besicilerin yüzü asık, benim 120 hayvanım var, bugün hepsini Ankara'ya götürmediğim için çok pişmanım, götürseydim hayvanları satardım. Şimdi burada bu hayvanların satılıp satılmayacağından şüpheliyim" dedi.

"Hayvan pazarından kimsenin haberi yok"

Bişek köyünden gelen Duran Kayışdağ isimli besici ise Çalatlı köyü mevkinde hayvan pazarının olduğundan kimsenin haberinin olmadığını söyleyerek, "Pazara ulaşım yok, pazarın reklamı yok, yol üzerinde bilgilendirici tabela yok, müşteri burayı bulamıyor. Hayvanlarımızı buraya getirdik, kimse siftah etmedi, herkes mağdur. 20 tane hayvanımız var, satamıyoruz. Borcumuz var hayvanları satmak için getirdik. Sıkıntılarımız var burası böyle giderse hayvanlarımızı satamayacağız" şeklinde konuştu.

"Yozgatlı kurban pazarının yerini bilmiyor"

Canlı hayvan pazarına geleli 5 gün olduğunu söyleyen Dambasan köyünden besici Ayhan Doğan da, "Kimse burada pazar olduğunu bilmiyor, 5 gündür burada bekliyoruz. Daha önceki pazar yeri şehre yakındı, şimdi Çalatlı köyü yakınlarında ve burayı kimse bilmiyor. Buranın bir tabelası bile yok, biz hayvanlarımızı satamıyoruz. Buranın tanıtılması lazım, 2 ay önce burada pazar kurulup insanların ayağının alışması lazımdı. Yozgatlı Yozgat'taki kurban pazarını bilmiyor. Kurban fiyatlarımız 100 ila 200 bin lira arasında değişiyor. Her bütçeye uygun kurbanımız var" ifadelerine yer verdi.