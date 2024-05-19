Yozgat'ta Mantar Zehirlenmelerine Karşı Uyarı - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'ta Mantar Zehirlenmelerine Karşı Uyarı

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Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan, doğada yetişen mantarların bilinçsizce tüketilmesiyle zehirlenmelerin arttığına dikkat çekerek, halkı mantar türlerini bilmedikleri yerlerden yememeleri konusunda uyardı. Kozan, mantar zehirlenmelerinin ölümcül sonuçlara yol açabileceğini ve belirtilerini takip etmeleri gerektiğini söyledi.

19.05.2024 13:30
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta yağışların ardından doğada kendiliğinden yetişen mantarlar toplanıp, tüketilmeye başlandı. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan, zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, doğada yetişen mantarların dikkatsizlik ve bilinçsiz bir şekilde toplanıp tüketilmesiyle zehirlenmelerin olduğuna dikkati çekti.

Halkı bilmediği mantar türlerini tüketmemelerini isteyen Kozan, bahar aylarında mantar zehirlenme vakalarına çok sık rastlandığını, meralarda, yaylalarında, dağlarında kendiliğinden yetişen çok lezzetli mantarlar olduğunu bu mantarların halk arasında çok fazla rağbet gördüğünü, bu mantarların hangilerinin yenilebileceğinin ayrımını yapmanın mümkün olmadığını ifade etti.

"MANTAR ZEHİRLENMESİ ÖLÜMCÜL BOYUTTA OLABİLİR"

Mustafa Kozan, doğada 200 kadar zehirli mantar türünün bulunduğunu, bu mantarlardan birçoğunun öldürücü etkiye sahip olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Son dönemlerde yağışların artmasıyla birlikte mantar çeşitleri de mantar tüketimi de artmaya başladı. Bütün hastalara tavsiyemiz şu şekilde; mantarı mümkün olduğu kadar dağ mantarların da bilmedikleri alanlardan yememelerini tavsiye ediyoruz. Bilmedikleri türleri yememelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü mantar zehirlenmesi ölümcül boyutta olabilir ve şikayetleri ağır geçebilir. Karaciğer yetmezliği gibi ölümcül sonuçlar doğurabilecek hastalıklara yol açabilir. Mantar tüketiminden sonra özellikle bulantı, kusma, karın ağrısı, baş dönmesi göz kararması gibi şikayetler olabilir, bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Mümkün olduğu kadar bütün hastalarımızın ve kişilerin mantar tüketirken dikkatli olmaları gerekir. Birçok mantar türevi sorunludur. Özellikle kültür mantarı kullanılan en sağlıklı olduğunu düşündüğümüz ve sorun yaratmayacağını düşündüğümüz kültür mantarıdır. Onun haricinde çeşitli mantar türevlerimiz var. Yapısını farklı görülen mantarların kesinlikle tüketmemesi gerekiyor. Ama diğer mantarlarda da kendi şikayetlerini takip edip, ona göre kullanmalarını tavsiye ederiz."

Yozgat\'ta Mantar Zehirlenmelerine Karşı Uyarı
Kaynak: ANKA

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