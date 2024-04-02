Yozgat'ta Mavi Yumurta Üreten Tavuklar

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SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta yaşayan Ahmet Arlan'ın evinin bahçesinde kurduğu kümeslerde yetiştirdiği tavuklardan Aruacana cinsi olanlar kabuğu açık mavi renkte yumurta veriyor. Aslan, protein değirinin yüksek olması nedeniyle bu yumurtalara daha çok talep olduğunu belirterek, tavuk sayısını artırmaya çalıştığını söyledi.

Yozgat'ın Fatih Mahallesi'nde ikamet eden 62 yaşındaki Ahmet Aslan, 5 yıl önce organik yumurta için evinin bahçesinde kümes yaparak hobi amaçlı tavuk beslemeye başladı. Aslan'ın Araucana ırkı tavukları, kabuk kısmı mavi ya da yeşil tonlarında olan yumurta veriyor. Protein değerinin yüksek olması nedeniyle renkli yumurtalara daha çok talep olduğunu belirten Aslan, şunları söyledi:

"PROTEİNİ, BESLEYİCİ ÖZELLİKLERİ FAZLA"

"Hobi amaçlı 5 yıl önce başladım, tavuklarımdan mavi yumurta alıyorum. 15 tane tavuğum var. Günlük 8-10 tane alıyorum, bunu çoğaltmaya çabalıyorum. Besleyici özelliği varmış, hastalıklara iyi geliyor diyorlar. Sarı yumurtalara göre daha faydalı, proteini fazla, besleyici özellikleri fazla. Evimizin ihtiyacını karşılıyoruz, eşe, dosta veriyoruz. Piyasada yumurtalar 5 liraysa tanesi, bunlar 15-20 liraya satılıyor. Bunların değerini bilenler alıyor. Ben bunu beş yıldır yapıyorum, hobi olarak yapıyorum. Bu tavukların sayısını en az 50 taneye yükseltmeye çabalıyorum, burada Yozgat'ta el verdiği için. Normal tavuklar mesela 200 lira ise bunlar 400-500 lira arasında satılıyorlar. Bunları değerini bilenler alıyor."