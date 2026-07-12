(YOZGAT) - Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

Yozgat'ta mercimek hasadı başladı. Yağışlı geçen sezon sayesinde geçen yıllara göre daha yüksek verim bekleyen üreticiler, artan girdi maliyetleri, işçilik giderleri ve kredi faizlerinin gelirlerini erittiğini belirterek, "Ürün var ama para yok. Kazandığımızı masraflara ve borçlara ödüyoruz, ancak başa baş çıkabiliyoruz" dedi.

Yozgat'ta çiftçiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalara girerek olgunlaşan mercimekleri biçme makineleriyle hasat ediyor. Biçilen mercimekler kuruması için bir süre tarlada bekletiliyor. Yeterince kuruyan ürünlerin daha sonra patoz makinası ile dane ve sapından ayrılarak çuvallanıp, depolara taşınıyor.

Türkiye'de 6 milyon 130 bin dekarlık ekilebilir alanıyla iller arasında beşinci sırada bulunan Yozgat'ta, yaklaşık 225 bin dekar alanda mercimek ekimi yapıldı. Önceki yıllarda rekoltenin yaklaşık 25 bin ton civarında olmasına karşılık bu yıl yağışlara bağlı olarak daha fazla ürün bekleniyor.

"75 YAŞINDAYIM HALEN ÇALIŞIYORUM"

Yozgat Merkez Çalatlı Köyü'nde emekli olmasına rağmen tarlada çalışmaya devam eden Necip Eker, bu yıl ürünün bol olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Durumlar iyi, normal. Nohutlarımız yok ama mercimeğimiz iyi. Bunu ekiyor, biçiyor, getiriyoruz. Hasat için daha 2 kişi 3 kişi de olsa yeter. Çok adam istiyor. Maliyetler çok yüksek. 5 bin lira yevmiye istiyorlar. Eskiden bin liraya, 2 bin liraya çalışıyorlardı. Şimdi 5 in lira istiyorlar. Bununla ne yapacak adam? Dayanamaz. Mazota her gün Allaha şükür zam geliyor. Maaşlara gelince de emekliyi mahvetti. Yazıklar olsun. Çalışıyoruz. Arkadaşa yardım ediyorum, para almıyorum. O benim işimi görüyor, ben onun işini görüyorum. İdari ediyoruz. 75 yaşındayım, halen çalışıyorum, emekliyim çalışıyorum."

"VERİM GÜZEL AMA MASRAF OLARAK BAŞA BAŞ KURTARIYOR"

Çalatlı Köyü'nün eski muhtarı Nizamettin Dolgunyürek de bu yıl ürünün fazla olmasına karşılık masrafın da ağır olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Geçen sene yağış olmadığından mercimekler de olmadı. Ekinlerde sıkıntı vardı. Bu sene 2026 sezonu yağışlı geçti. Güzeldi, hasadımız da güzel. Mercimeğimiz güzel, ekinler güzel. Verimli bir yıl geçiyor. Dekardan geçen sene 1'e 2, 1'e 3 alıyorduk. Bu sene beklentilerimiz 1'e 10, 12, 13'ü bulur. Önceki senelerde 1'e 8, 9 alıyorduk. Ürün fiyatları şu anda düşük, maliyetler yüksek."

Dolgunyürek, ekim yaptıkları sırada mazotun litresinin 75-80 lira olduğunu bildirerek, "Şu anda gübrenin tonu 40-45 bin lira. O yüzden çiftçi sıkıntılı. Ödeme yönünden, bankalardaki sıkıntılardan dolayı. Yoksa normalde verim güzel ama masraf olarak altından kalkan yok, başa baş kurtarıyor. Çünkü bankalara faiz ödüyoruz" dedi.