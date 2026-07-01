Yozgat'ta Birlik Aşuresi Etkinliği

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta muharrem ayı dolayısıyla "Kerbela Aşuresinde Canlarla Yozgat'ta Buluşuyoruz" etkinliğinde Valilik ve Alevi İnanç Birliği Vakfı tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi. Etkinlikte yapılan konuşmalarda, muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğine vurgu yapıldı.

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe il yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin il başkanları da katıldı. Yozgat Valiliği ile Alevi İnanç Birliği Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik konuşmalarla başladı. Semah gösterilerinin ardında dualar edildi, katılımcılara aşure dağıtıldı.

Alevi İnanç Vakfı Başkanı Faruk Ali Yıldırım, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"İmam Hüseyin Kerbela aşuresi bugün hepimizin inşallah şifası olacaktır. Zaten aşureyi pişirmekteki amacımız hem birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirip bir araya gelip birbirimizi hasbihal edip hem de şifalanmak. Başımızı yastığa koyduğumuz zaman, sıkıştığımız zaman, korktuğumuz zaman ne yaparız? Önce şeytanı lanetler, sonra da ehlibeyitten şefaat ve merhamet ve keramet bekleriz. İşte bu aşure de bizim için bir şefaat kaynağıdır. Şifalanacağız bugün."

Alevi İnanç Birliği Vakfı olarak biz organizasyonları birçok yerde, birçok alanda yapıyoruz. Ama en önemlisi inan olun Yozgat. Yozgat'tan biz çok olumlu tepkiler alıyoruz. Her kesimden katılım oluyor. Herkes geliyor. Bu demektir ki, Yozgatımızda birçok yol katetmişiz. Daha kat edeceğimiz birçok mesafeler var."

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da güzel bir vesileyle toplandıklarını ifade ederek, "Bizim birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi hatırlatan, pekiştiren değerler vardır. Bugün de böyle bir değerin etrafında bir aradayız. İnşallah birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin ilelebet devam etmesini niyaz ediyoruz. İslam tarihinde hatırlamak istemediğimiz, kötü şeyleri hatırlatan konular da var. Ama bugün bunları konuşmak yerine, tekrarlamak yerine biz birliğimizi, kardeşliğimizi, birliğimizi, düzenimizi daha nasıl geliştiririz, bunun gayreti içerisinde olmak zorundayız ki zaten de onu yapıyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi hep devam ettirsin, bozdurmasın, kötü niyetli olanlara fırsat vermesin" dedi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise şunları kaydetti:

"Sağ olsunlar her sene Alevi İnanç Vakfı Başkanımız ve yönetimi arkadaşlarımız, onlarla birlikte gelen dedelerimiz, canlarımız Yozgat'ta bugün bizlere misafirler. Yozgat gönlü ve Yozgat yüreği ile Anadolu'nun mayası, Yozgat insanıyla al bayrağın perçinidir. Allah hepinizden razı olsun. Tabii bir olmak iri olmak diri olmak; bunlar gönül birlikteliğiyle, dua birlikteliğiyle, bunlar aynı Rabb'e, aynı semaya kalkan ellerle olur. Hepimiz bu vesileyle buradayız."