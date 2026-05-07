Yozgat'ta Su Baskınları ve Sele Karşı Tatbikat Yapıldı

07.05.2026 20:50  Güncelleme: 21:31
Yozgat'ta, yağışların neden olabileceği sel ve taşkın afetlerine yönelik Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında tatbikat gerçekleştirildi. Vali Mehmet Ali Özkan, vatandaşlardan uyarılara uymalarını istedi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta, kuraklığın ardından başlayan ve halen devam eden yağışların neden olabileceği taşkın ve sel afetlerine yönelik tatbikat yapıldı. Yerleşim yerinin baraj suları altında kaldığı Esenli köyündeki Gelingüllü Barajı'nda gerçekleştirilen tatbikat sonrasında Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, vatandaşlardan uyarılara uyulmasını istedi.

Yozgat'ta, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Gelingüllü Barajı Büyüköz Deresi'nde su ve sel baskını senaryosu üzerinden yerel düzeyde masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi. İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Yozgat Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, DSİ, Karayolları, Türk Kızılay ve ilgili kurumlar görev aldı. Samsun'dan koordinasyon tırı ve dalgıç ekibi, Sivas ve Kayseri illerinden ise su botu ekipleri katıldı. Senaryo kapsamında su ve sel baskınına karşı müdahale, tahliye, arama-kurtarma ve koordinasyon süreçleri uygulandı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Anadolu coğrafyasının yedi bölgesinin dört iklimi barındıran güzellikleriyle dikkat çektiğini belirterek, "Anadolu coğrafyası maalesef birçok afeti de içinde barındıran bir birçok afete de konu olan coğrafyalarımızdan birisi" diye konuştu, şunları söyledi:

"Afet öncesinde, afet sonrasında hem müdahale hem planlama hem de hazırlık aşamalarını yürütmek üzere ve buradaki kapasitemizi, durumu görmek üzere AFAD başkanlığımız koordinesinde il müdürlüğümüz öncülüğünde Türkiye Afet Müdahale Planı'nın tüm paydaşları, hizmet gruplarıyla birlikte ki komşu illerimizden Samsun, Kayseri ve Sivas ilimizin de katılımıyla birlikte bir baraj taşması, sel su baskınına karşı taktik gerçekleştirmek üzere tatbikat organize edildi. Çok geniş sahada çoklu katılımlı bir tatbikatı çok şükür kazasız belasız ama koordine içerisinde tamamladılar. Sadece sel su baskınları deyince taşmaların yanı sıra aynı zamanda da saha içerisinde baraj göleti saha içerisinde arama kurtarma çalışmaları yine baraj sonrasındaki yataklarında ıslah çalışmaları ve buna dair eklentilerde plan ve planlamalar doğrultusundaki çalışmalar tamamlanmış oldu. Biz de bu vesileyle gücümüzü, bu vesileyle sahadaki etkimizi görmüş, değerlendirmiş olduk. Bu kıyamet müdahale planı içerisinde yer alan, hizmet grupları içerisinde yer alan 23 teşkilatımızın tamamı da tatbikatı içerisinde yer aldılar."

Yağışlarla birlikte gölet ve barajlarda su seviyesinin arttığını hatırlatan Vali Özkan, havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek için suya gireceklere ise şu uyarıları yaptı:

"Her sene aynı uyarıyı tekrarlıyoruz. Her sene aynı saha içerisindeki uyarı levhalarımızın sayısını arttırıyoruz. Ekiplerimizin sayısını arttırıyoruz. Allah kazalardan korusun diyerekten sezona başlıyoruz. Burada önemli olan vatandaşımızın uyarılarımızı dikkate alması. Girilmez, yüzülmez diye nitelendirilen alanlardan uzak durması bizler için önemli. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız kuraklık üzerine bu yıl bizim için bol bereketli bir yıl oldu. Ben bu vesileyle de tabii kazalardan, belalardan uzak ama bol ve bereketli bir yıl duyuyorum" ifadelerini kullandı."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

