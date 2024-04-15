Yozgat'ta Türk ve Faslı çiftler aynı anda düğün yaptı - Son Dakika
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Yozgat'ta Türk ve Faslı çiftler aynı anda düğün yaptı

Yozgat\'ta Türk ve Faslı çiftler aynı anda düğün yaptı

Yozgat'ta yaşayan Şükrü ve Ahmet Seyfullah Yılmaz kardeşler, Faslı Hacer ve Oumaima ile aynı anda düğün yaparak evlendiler. Yılmaz kardeşler, Fas'ta düğün yapmanın ardından Türkiye'ye dönerek Yozgat'ta ikinci bir düğün daha gerçekleştirdi. Türk ve Fas kültürlerini birleştiren çiftler, mutluluklarını paylaşan aileleri ve yakınlarıyla birlikte unutulmaz bir düğün töreni yaşadılar.

15.04.2024 12:11  Güncelleme: 12:15
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Yozgat'ta Şükrü ve Ahmet Seyfullah Yılmaz isimli iki kardeş, Faslı Hacer ve Oumaima ile aynı anda düğün yaparak dünya evine girdiler.

Yozgat'ta yaşayan Mehmet ve Nuriye Yılmaz çiftinin çocukları Şükrü (32) ve Ahmet Seyfullah (29) bir akrabalarının aracılığıyla tanıştıkları Faslı Hacer ve Oumaima ile bir süre görüştükten sonra evlenme kararı aldı. Kararın ardından Fas'a giden Yılmaz kardeşler, Faslı Hacer ve Oumaima'nın anne ve babaları ile tanıştı. Yılmaz kardeşler, Hacer ve Oumaima ile önce Fas'ta daha sonra ise Yozgat'ta aynı anda düğün yaptı. Türk gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğünde gönüllerince eğlenen Faslı gelinler, sempatik tavırları ve uyumları ile dikkat çekti. Düğün törenine Yılmaz kardeşlerin ve Faslı gelinlerin aileleri ve yakınları katıldı.

"2 yıldır görüştük ve evlenme kararı aldık"

Akrabalarının vasıtasıyla Faslı eşi Hacer ile tanıştığını söyleyen Şükrü Yılmaz, eşiyle 2 yıldır görüştüğünü ve evlenme kararı aldıklarını belirterek, "Kardeşimle birlikte Fas'a gittik, orada düğün yaptık. Devletimizin istediği belgeleri hazırladık ve nikah işlemlerini hallettik. Orada aynı bizim ülkemiz gibi insanları sıcakkanlı, iyi insanlar. Kültürler arası fazla bir fark yok. sadece yemeklerinde yağ kullanmıyorlar, haşlıyorlar. Biz burada onlara Türk örf ve adetlerini tek tek gösteriyoruz, annem onlara öğretiyor. Eşlerimizin anneleri de Türkiye'ye geldi düğün için, biz çok mutluyuz, huzurluyuz. Benim eşim Türkiye'ye daha önce geldiği için kelimelerin büyük kısmını öğrendi, daha önce çeviri programıyla anlaşıyorduk. Biz artık tercüman kullanmıyoruz ben ona Türkçe öğretiyorum, o da bana Arapça öğretiyor. Beraber mutlu bir şekilde geçiniyorum" dedi.

Faslı gelin Hacer Yılmaz ise Türkiye'nin çok güzel olduğunu ve Türkiye'yi beğendiğini söyledi.

"Onlara örf ve adetlerimizi öğretiyoruz"

Ahmet Seyfullah Yılmaz ise "Bizim tanışmamız da akrabamız aracılığıyla oldu. Ağabeyimle beraber Fas'a gittik. Orada birer hafta arayla düğün ve nikahımızı yaptık. Oranın örf ve geleneklerini öğrendik. Daha sonra burada birlikte çifte düğün yaptık, babamın da destekleriyle. Onlara buranın örf ve adetlerini öğretiyoruz, eşlerimiz kültürümüzü tanımaya çalışıyor. Yozgat'ı beğeniyorlar, Türkiye'yi gezdiriyoruz onlara. Çevremizde bizi hoş karşılıyor bizim mutluluğumuza ortak oluyorlar." şeklinde konuştu.

"Onları kendi kızlarım gibi seviyorum"

Yılmaz kardeşlerin babası Mehmet Yılmaz da, "Çocuklarım Fas'ta evlendiler, tekrar buraya geldiklerinde iki düğünü bir arada yaptık. Onların kendilerine göre örf ve adetleri var, hemen hemen bize yakın. Anne ve babaya çok saygılılar onları seviyorum. Çocuklarımla çok mutlular, onları kendi kızlarım gibi seviyorum" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Türk ve Faslı çiftler aynı anda düğün yaptı - Son Dakika

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