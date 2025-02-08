Yozgat'ta Yaban Hayatı Görüntülendi

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Yozgat'ta yaban hayatı cep telefonu kamerasına yansıdı

YOZGAT - Yozgat'ta kamp yapan doğasever, tilki ve karacaları besledi. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yaşayan Zeki Aksoy isimli vatandaş, iki gündür devam eden yoğun kar yağışı sırasında ilçenin merkez dağlarında yaban hayvanlarıyla karşılaştı. Tilkileri besleyen Aksoy, karacaları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, tilkilerin yiyecek arayışı ve uzaktan kaydedilen karacalar dikkat çekiyor. Aksoy'un bu anları kaydetmesi, bölgedeki yaban hayatının doğal güzelliklerini gözler önüne serdi.