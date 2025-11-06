Yozgat'taki Millet Bahçesi Cazibe Merkezi Oluyor - Son Dakika
Yozgat'taki Millet Bahçesi Cazibe Merkezi Oluyor

06.11.2025 12:23
Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu, atıl durumdaki millet bahçesini yeni düzenlemelerle cazibe merkezi haline getirdiklerini ve hobi bahçesi ile kadın kooperatifine destek verdiklerini açıkladı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'taki Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu, ilçede 2022'de hizmete açılan ve daha sonraki yıllarda atıl bırakılan millet bahçesini yeni düzenlemelerle "cazibe merkezi haline getirdiklerini" ifade etti. Bahçenin sebze ve meyve üretimine açıldığını belirten Köroğlu, kenarı düzenlenen göletin olta balıkçılığına açılması için proje hazırladıklarını söyledi.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde AK Partili Ahmet Öçal'ın belediye başkanlığı döneminde ilçede bulunan gölet çevresi millet bahçesine dönüştürüldü ve 2022 yılında hizmete açıldı. Son yerel seçimlerde ise MHP'li Ahmet Köroğlu belediye başkanlığına getirildi.

Köroğlu, yaptığı açıklamada, atıl durumda bırakılan millet bahçesini cazibe merkezi yapabilmek için harekete geçtiklerini ifade etti.

Yaklaşık 30 bin metrekarelik alanın dağlık, kullanılmayan kesiminde düzenleme yapıp, meyve ve sebze yetiştirilmesini sağladıklarını aktaran Köroğlu, kuruluşuna destek verdikleri kadın kooperatifinde de bahçede yetişen ürünlerin satışa sunulduğunu anlattı.

Köroğlu, millet bahçesini düzenleme yaparak "cazibe merkezine" dönüştürdüklerini belirtti ve şöyle konuştu:

"Millet Bahçemize toplu konut idaresi 6-7 yıl önce bugünün parasıyla 200-250 milyon değerinde bir yatırım yapmış. Burası da atıl bir hale gelmek üzereydi, ortada yürünecek bir durumu yoktu. Devletimizin desteğiyle, İŞKUR üzerinden çalıştırdığımız personelimizle, iç dinamiklerimizi harekete geçirerek, ana binalar haricinde, tabiri caizse maliyeti sıfır denecek kadar bir düzenleme yaptık. Hayalimiz yüksek. Yozgat il genelinden sezonumuzda 6 ila 10 bin misafir ağırlıyoruz. Gelen misafirlerimizin daha rahat edebilmesi için aktivitesinin yüksek olması için büyük bir gayret içerisindeyiz. Önümüzdeki yıl daha farklı günler görecekler."

Millet bahçesinde hobi bahçesi oluşturduklarını kaydeden Köroğlu, şu bilgileri verdi:

"Arka tarafta hobi bahçesi yaptık. Orada yeni su kuyusu açtık, ilçemizin su sorununu şu anda çözdük. Hobi bahçemize meyve diktik. Domates, biber, kavun, karpuz, çilek diktik. Önümüzdeki yıl çok büyük bir üretim olacak. Kurduğumuz kadın kooperatifinde bu ürünleri mamule çevirttirmeye çalıştık ve pekmez yaptırdık, menemen yaptırdık, marmelat yaptırdık. Şimdi sistem üzerinden de böyle bir sayfa açacaklar, satacaklar. Netice itibariyle kaymakamımızın, Devlet Su İşleri Müdürü ve bölge müdürümüzün desteği ile kenarları temizledik, bize yardımcı oldular. Otopark problemi vardı. Bunları çözmeye çalıştık. Buraya bir kara fırın koyduk. Tesiste, hayvan pazarındaki eski demirleri getirip, kullandık. Her ne görünüyorsa kendi imkanlarımızla yaptık. Bazı hayırsever vatandaşlarımız bize çok büyük destek oldular, parasını ödediler. Tamamen sıfır maliyet."

Kaynak: ANKA

