Yozgatlı Güvercin Yetiştiricisi Uluslararası Yarışmalarda Başarı Elde Ediyor - Son Dakika
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Yozgatlı Güvercin Yetiştiricisi Uluslararası Yarışmalarda Başarı Elde Ediyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Cem Ekim, evinin bahçesinde yetiştirdiği değeri otomobil fiyatıyla eşdeğer olan güvercinleriyle uluslararası yarışmalara katılıyor. Emekli olduktan sonra güvercinlerini daha doğal ortamda beslemek için memleketine yerleşen Ekim, güvercinlerinin özelliklerini ve başarılarını anlattı.

20.06.2024 13:52
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HABER: SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde yaşayan Cem Ekim, evinin bahçesine kurduğu kümeslerde yetiştirdiği ve her bir çiftinin değerinin otomobil fiyatıyla eşdeğer olan güvercinleri ile uluslararası yarışmalara katılıyor.

Ailesinin yıllar önce Yozgat'tan Ankara'ya göç etmesi nedeniyle Ankara'da doğup büyüyen Cem Ekim, çocuk yaşlarda başlayan güvercin besleme tutkusunu ara vermeden sürdürüyor. Beslediği güvercinleriyle uluslararası yarışmalara da katılıp dereceler alan Ekim, emekli olduktan sonra güvercinlerinin daha doğal ortamda besleyebilmek için Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesindeki baba ocağına yerleşti.

"Dünya ikincisiyim şu anda"

Güvercinleriyle yakından ilgilenerek yarışmalara hazırladığını belirten Cem Ekim, bazı güvercinlerinin çok değerli olduğunu, anaç olanları hiçbir zaman satmayı düşünmediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Doğma büyüme Ankara çocuğuyum. Emeklilik döneminden sonra buraya geldim. Güvercinleri çok seviyorum, çocukluğumdan beri besliyorum. Burada daha rahat besleyebilirim diyerek memleketime yerleştim. Benim babam da kuşçu. Aslında bizim kapıda 65 yıldır tahmini kuş var, 45 yıldır da ben ilgileniyorum güvercinle. Benim güvercinlerimin özelliği hata yapmamaları, oyunları, sefer aralıkları ve inerken takla inmeleri. Sefer dediğimde mesela birkaç taklayla 10 metreyi geçer. İki taklayla 10 metreyi, üç taklada 15 metre veya 50-60-70 metre oynayan kuşlarım da var, onlar da 8-10 takla üzeri oynuyorlar. Üç kan, 50-55 civarı güvercinim var şu anda. Üç kana hizmet ediyorum, başka hiçbir şeye hizmet etmiyorum. Beyaz güvercinlerim var. Beyaz güvercinlerime 500 bin lira verdiler, vermedim anne babayı. 500 bin lira değil 5 milyona da vermem, 14 yıldır bende olan güvercinler onlar. Kaplanlar serim var. Onlar da 150-200 bin lira para teklif ettiler. Onları da düşünüyorum, verebilirim. Bir de kıyıcılar serim var. Kıyıcılar serim ikinci sınıf kuşlarım. Kaptanlar üçüncü sınıf. Beyazlarım, kartopularım birinci sınıf güvercinlerim. Beyazların üzerinde de beyaz tanımam, onu da iddia ediyorum. Geçen sene Avusturyalı bir müşterim var, onunla altı ay bir istişare yaptık. En son 17 bin euroya anlaştık. 17 bin euroyu aldım. Ondan sonra 2016 model arabamı aldım. Güvercinler sayesinde aldım, iki tane güvercin verdim. Bu güvercinlerin yaptığı ben kupa düzeyinde güvercinler uçuruyorum, dünya kupası. Dünya ikincisiyim şu anda. Normalde birinciydim, bir tane güvercin geçti. Yalnız daha savaş bitmedi. Bu savaş 11'inci ayın sonunda bitiyor. Şu anda da güvercinleri hazırlıyorum. Hazırladığım güvercinlerin de birinci olan güvercinlere çok büyük puanlar takacağına inanıyorum, başına iş gelmezse tabi. Çünkü atmacası var, şahini var, sıkıntıları büyük burada. Benim zor alanda uçuruyorum bir de güvercini."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgatlı Güvercin Yetiştiricisi Uluslararası Yarışmalarda Başarı Elde Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgatlı Güvercin Yetiştiricisi Uluslararası Yarışmalarda Başarı Elde Ediyor - Son Dakika
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