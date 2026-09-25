YRP\'li Altınöz, rivayete göre 150 bin sanal kumar sitesinin kapatılmamasını eleştirdi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Mehmet Altınöz, "Türkiye'de yaklaşık olarak bir rivayete göre 150 bin bir rivayete göre de 200 bin sanal kumar sitesini neden kapatmıyorsunuz? Bir talimatınıza bakar" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Mehmet Altınöz, Yozgat'ta Cuma namazı sonrasında emeklilerin sorunlarını dinledi.

Altınöz, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, partisinin Türkiye'de il belediyeleri içerisinde kazandıkları tek ilin Yozgat olduğunu, 60 yıllık Milli Görüş tarihinde defalarca Milli Görüş'ün belediyelerini, Milli Görüş'ün milletvekillerini destekleyen bir il olduğunu söyledi. Altınöz, şunları kaydetti:

"İnsanların geçim sıkıntısı var. Bunların çözümü çok basit. Geçmişte çözmüştük, yine çözeceğiz. Bizim için esas öncelikli sorun manevi vatan problemi. Türkiye'nin üç önemli siyasi arenası var. Birincisi dış politika, ikincisi ekonomi politikaları, üçüncüsü sosyal politikalar. Genel Başkanımız Sayın Erbakan'ın liderliğinde bu sorunların iktidarımızda ilk 3 ay içerisinde rayına oturup toparlanacağına eminiz. Bu bakımdan bizim en önemli sorunumuz Türkiye'de şu anda manevi vatanımızı korumak. Bin yıl İslam'a hizmet etmiş bu toprakların insanlarının, çocuklarının bugün bu noktaya gelmesi düşündürücü. 25 yıllık AK Parti iktidarının bunu çok daha fazla düşünmesi lazım.

Türkiye'de yaklaşık olarak bir rivayete göre 150 bin bir rivayete göre de 200 bin sanal kumar sitesini neden kapatmıyorsunuz? Bir talimatınıza bakar. Bize gelen raporlara göre yaklaşık olarak 100 milyar dolarlık bir sanal kumar piyasası var. Sayın Adalet Bakanımız ve Sayın İçişleri Bakanımız sık sık operasyonlardan bahsediyorlar. Her sabah kalkıyoruz bir konuda büyük operasyonlar yapıldığını, birçok kişinin tutuklandığını, birçok kişinin savcılığa sevk edildiğini görüyoruz. Peki 25 yıldır şu andaki mevcut Adalet Bakanı'yla mevcut İçişleri Bakanımızın yetkilileri arttırıldı da daha önceki Adalet Bakanlarımız ve İçişleri Bakanlarımız neden bunlara müdahale etmedi?

Faiz haram ama buna rağmen insanların bu faize tenezzül etmesi, fonlara bu kadar para yatırılması. Ona bu kadar para yatırılıp da bu kadar para kazanılabilmesini kim kabul edebilir? Finansal okuryazar olmaya gerek yok. Bir insanın bu kadar hızlı para kazanabilmesinin anormal olduğunu görmesi gayet doğal ama buna bakıyorsunuz 500 bin kişi işin içine girerek bir lira olan hisse bakıyorsunuz bin lira olmuş. Bunlara devletimiz niye önlem almıyor? Uyuşturucu kullanımının durdurulması için Türkiye'de uyuşturucuya ulaşılması konusunda, insanların uyuşturucuya ulaşmaması konusunda çok ciddi tedbirlerin alınması gerekir. Okullarda şiddetin ortadan kaldırılması, çocukların korkarak okula gitmemesi lazım, gülerek, koşarak okula gitmesi lazım."