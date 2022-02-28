Yücel Karakaya: "Esnafın kan değişikliğine ihtiyacı var" - Son Dakika
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Yücel Karakaya: "Esnafın kan değişikliğine ihtiyacı var"

28.02.2022 13:08
Yücel Karakaya: "Esnafın kan değişikliğine ihtiyacı var"

Uzun yıllardır Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'nı yapan Yücel Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, "Erzurum esnafının çözüm bekleyen sorunları var. Esnafının sesi, soluğu olmaktan uzaklaşan ESOB'da ise 'kan değişikliği' kaçınılmaz olmuştur.

Uzun yıllardır Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'nı yapan Yücel Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, "Erzurum esnafının çözüm bekleyen sorunları var. Esnafının sesi, soluğu olmaktan uzaklaşan ESOB'da ise 'kan değişikliği' kaçınılmaz olmuştur. Bu nedenle önümüzdeki aylarda yapılacak olan Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'na adayım" dedi.

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yücel Karakaya, görev yaptığı dönem içerisinde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ile 'şoför' esnafının sorunlarını tek tek çözüme kavuşturarak üyelerinden büyük takdir topladı.

Özellikle pandemiden sonra Erzurum esnafının sorunların çığ gibi büyüdüğünü, elektrik, doğalgaz, vergi, SSK, personel maaşları yükü altında ezildiğini dile getiren Yücel Karakaya, "Görüyorum ki esnafımız bitme noktasına gelmiştir, sesi soluğu kesilmiştir. Esnafımızı temsil eden Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, temsil ettiği üyelerinden uzaklaşmış, esnafı kaderiyle baş başa bırakmıştır. Erzurum'un en büyük sivil toplum kuruluşunda başkanlık yapıyorum. Çalışmalarımızla yüzlerce 'şoför esnafımızın' sorunlarını tek tek giderdik. Sıra Erzurum'da cefakar esnafımızın sorunlarını dile getirip çözüm aramaya geldi" diye konuştu.

Ocak 2022'de başlayıp Mart 2022'de sona erecek olan Esnaf Odası Seçimlerinin devam ettiğini vurgulayan Karakaya, "Seçilen tüm oda başkanlarımıza, görevlerinde başarılar diliyorum. Mart ayı sonunda yapılacak olan Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'na adayım. Çok kıymetli oda başkanlarımızla sırt sırta verip esnafın sesi soluğu olmaya geliyoruz. Esnafımız en doğru kararı verecektir. Erzurum için, esnafımız için bizde varız dedik ve inşallah hayırlara vesile olur" diye konuştu. - ERZURUM

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Mehmet Kazanç başkan seçildi Mehmet Kazanç başkan seçildi

Esnaf ve Sanatkarlar, Esnaf Odası, Doğalgaz, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yücel Karakaya: 'Esnafın kan değişikliğine ihtiyacı var' - Son Dakika


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