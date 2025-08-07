Yüceyurt'un 60 Yıllık Berberi: Salih Uçar - Son Dakika
Yüceyurt'un 60 Yıllık Berberi: Salih Uçar

Yüceyurt\'un 60 Yıllık Berberi: Salih Uçar
07.08.2025 11:35
73 yaşındaki Salih Uçar, Yüceyurt Mahallesi'nde 35 yıldır berberlik yaparak mahalleye hizmet ediyor.

Sivas'ın en eski mahallesi olan Yüceyurt Mahallesi'nde 60 yıllık berber, 7 metrekarelik kerpiç dükkanında 35 yıldır mesleğini sürdürüyor. Mahallenin en eski berberi olup, mesleğini ilk günkü özveriyle yapmaya devam ediyor.

Sivas'ın en eski mahallesi olan Yüceyurt Mahallesi'nde 60 yıldır berberlik yapan 73 yaşındaki Salih Uçar, mesleğine duyduğu sevgiyle yıllara meydan okuyor. 1990 yılında taşındığı 7 metrekarelik kerpiç dükkanda 35 yıldır hizmet veren Uçar, mahallenin en eski berberi olma ünvanını taşıyor.

Henüz çocuk yaşta başladığı mesleğini aralıksız sürdüren Uçar, gelişen teknolojiye ve değişen müşteri alışkanlıklarına rağmen sadeliği ve samimiyeti ile tıraş yapmaya devam ediyor. Kerpiçten yapılma, nostaljik görüntüsüyle dikkat çeken küçük dükkanında her gün kapısını açan Uçar, yıllardır mahallesine hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor.

"35 yıldır bu dükkandayım"

Salih Uçar, mahallesi ile özdeşleştiğini belirterek, "35 yıldır bu dükkanda çalışıyorum. Sivas'ın en eski mahallesi olan Yüceyurt Mahallesi'nde berberim ve buranın en eski berberiyim. Ben müşterimden memnunum, müşterimde benden memnun. Burası bana çok şey hissettiriyor. Uzun yıllardır mahallemden ayrılmadım ve başka bir yere gitmedim. Çarşıya bile gitmiyorum. Mahallemle özdeşleştim ve buraya geldiğim zaman başka şeyler hissediyorum. Mahalleme güveniyorum, onlar da bana güveniyor. Beni tek bırakmıyorlar. Her sabah dükkanımı açıyorum işime bakıyorum. İşimde de çok iyiyim" dedi.

Mahalle sakini Mehmet Seyrantepe ise sürekli olarak bu dükkanda tıraş olduklarını ifade ederek, "Salih Uçar bu mahallenin en eski berberidir. Devamlı buraya geliriz ve burada tıraşımızı oluruz. Güleriz, sohbet ederiz ve şakalaşırız" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Salih Uçar, Yerel, Yaşam, sivas, Son Dakika

Yerel Yüceyurt'un 60 Yıllık Berberi: Salih Uçar

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yüceyurt'un 60 Yıllık Berberi: Salih Uçar - Son Dakika
