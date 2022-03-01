Yüksek kesimlerde kar ve tipi - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksek kesimlerde kar ve tipi

01.03.2022 10:22

Yüksek kesimlerde kar ve tipiBAYBURT Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu.

Yüksek kesimlerde kar ve tipi

BAYBURT Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu.

Kent merkezlerinde yağmur yağışı görülürken yüksek kesimlerde yeniden kar ve tipi etkisini artırdı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı gececik. Yağışların Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde kar, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur yükseksek kesimlerinin kar yağışlı, Iğdır çevrelerinde yağmur şeklinde olacağı beklenmekte. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

"Kuvvetli yağış uyarısı"

Yağışların Erzincan'ın güney kesimleri ile Bayburt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

"Çığ uyarısı"

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte.

"Buzlanma ve don uyarısı"

Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

Yüksek kesimlerde kar ve tipi
Yüksek kesimlerde kar ve tipi
Yüksek kesimlerde kar ve tipi

YORUMLAR
500
Meteorolojiden Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı Meteorolojiden Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı Doğunun yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu Doğunun yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji, Erzincan, Bayburt, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüksek kesimlerde kar ve tipi - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Boğazlarla ilgili tartışmayı bitirecek Montrö sözleri! Bakan Akar açıkladı: Uygulamayı sürdüreceğiz
10:11 Yasak Elma dizinde dün akşam neler oldu? Beklenmeyen misafir Handan gelir
10:04 Rus ordusu, Harkov'da belediye binasını hedef aldı! Patlama anı kamerada
10:02 Her sözü gündem olan Canan Karatay uzun yaşamın sırrını açıkladı: Kuyruk yağı
09:59 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Emir Bozan'a karşı nasıl bir tavır takınacak?
09:59 Didem Soydan, dans videosuna gelen "Ukrayna'da çocuklar ölüyor, biraz saygı" yorumuna cevap verdi: Neden Instagram'da dolaşıyorsun
09:57 Zelenski "kahramanca öldüler" demişti! Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerlerin teslim olduğu açıklandı
09:51 Toshiba CEO'su Tsunakawa görevinden ayrıldı, yerine Şimado Taro geldi
09:49 Esenyurt'ta kurşun yağmuru! Yaralanan taksici, arabasını hastaneye sürdü
09:43 Savaş çıkınca sipariş iptalleri arttı, para iadeleri devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 10:29:22. #1.13#
SON DAKİKA: Yüksek kesimlerde kar ve tipi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement